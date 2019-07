Fiscalizará González permisos de 'última hora'

A los contratos y licitaciones aprobadas en la actual administración, el Alcalde electo de Tijuana advirtió que los revisará y habrá consecuencias para funcionarios y proveedores en caso de alguna irregularidad.

En entrevista con FRONTERA, el futuro munícipe Arturo González Cruz dijo que la administración que encabeza Juan Manuel Gastélum Buenrostro está buscando hacer negocios en los últimos meses a través de temas como el de los parquímetros.

“Yo les diría a los funcionarios y a los proveedores que tengan mucho cuidado con lo que están haciendo, porque no queremos nosotros afectarles su forma de vivir, pero si usan los recursos de manera indebida pues van a tener consecuencias”, declaró.

Quien encabezará el 23 Ayuntamiento de Tijuana reiteró que las empresas que hayan caído en “moches” y “dádivas” para lograr contratos también son responsables, por lo que les pidió pensarlo dos veces antes de prestarse a irregularidades.

“Nosotros vamos a actuar en consecuencia, no queremos afectar a nadie, no traemos sed de venganza con nadie, simplemente lo que quiere el pueblo es justicia, y eso es lo que vamos a hacer”, agregó.

Y aunque no ha iniciado el proceso de transición formalmente, reveló que funcionarios municipales que no están de acuerdo con el rumbo del 22 Ayuntamiento están dándole documentos de cómo es manejada la ciudad.

Afirmó que tiene carpetas con información en donde han encontrado anomalías y en su momento solicitarán respuestas.

¿Cómo se siente ahora que recibió la constancia y es Alcalde electo?

Hace un año no me veía en esta posición, yo no estaba metido en la política, estaba dedicado a mis empresas y otras actividades. Me siento muy comprometido con la ciudad que me ha brindado todas las oportunidades en mi vida, una ciudad que tenemos como familia más de 90 años aquí, una ciudad que hemos visto crecer y una ciudad que sentimos podemos ayudar, avanzar en los temas que se requieren para abatir los rezagos que hay, sobre todo en los aspectos de buscar hacer un gobierno honesto, transparente, la gente está cansada de la corrupción y eso se tiene que terminar.

¿Su familia qué le dice?

Por un lado muy contentos, mi padre que tengo la fortuna de tener, acaba de cumplir 90 años y está muy emocionado que tenga la oportunidad de participar como Presidente Municipal de esta ciudad, y ellos también sienten el compromiso que tenemos con Tijuana y que desde luego habremos de trabajar incansablemente, tenemos que poner el ejemplo de cómo hacer un buen gobierno, ya no podemos tener los gobiernos que hemos tenido y que no han avanzado en resolver la problemática de la corrupción.

¿En qué va la transición? ¿Qué información han recibido hasta el momento?

No hemos recibido absolutamente nada de parte de la actual administración, y es lamentable porque yo creo que está demostrando la verdadera cara de cómo manejó los asuntos de gobierno, los manejó como negocio particular y todavía a estas alturas esta haciendo concesiones de parquímetros, hablan de venta de permisos para taxi, de una serie de concesiones de bebidas alcohólicas, y bueno, está haciendo una serie de situaciones que no se da cuenta que están afectando a la ciudad de Tijuana, y yo veo en esta administración una muy mala disposición para atender la transparencia en la entrega a nuestra administración. En los cuatro municipios de Baja California distintos a Tijuana, ya iniciaron la transición, ya están cooperando con los nuevos presidentes municipales electos, para el beneficio de la ciudad, en el propio Estado que entra un mes después que nosotros, el Estado también ya entró a la transición, y solamente el Alcalde de Tijuana, es el único que se ha rehusado a entrar en este periodo de transición y eso nomás demuestra que tiene mucho que ocultar, pero lo vamos a revisar.

¿Le preocupa esta situación? Y ¿cómo estarían actuando en consecuencia?

En lo que nos encontremos vamos a proceder de acuerdo a la ley; uno, se va a hacer la investigación correspondiente, se va a turnar a Sindicatura como debe de ser aquellas cosas irregulares que se vean y si Sindicatura decide que amerita proceder en consecuencia ante autoridades de justicia, tengo la seguridad que lo va a hacer.

No vamos a andarle tapando nada, vamos a buscar que todo sea transparente, vamos a informarle a la ciudad de Tijuana todos aquellos contratos que hubo, todas aquellas circunstancias que hubo que ameriten precisamente conocer para que vean la verdadera forma que se administró el Municipio.

Este Alcalde piensa que dejándonos piedras en el camino va a poder decir dentro de dos años que vuelva a haber elecciones “¡Miren, los de Morena no pudieron, estuvieron dos años y no pudrieron con el paquete de gobernar!”. No es cierto, claro que tenemos gente muy capaz yo creo que hasta más capaz que la que actualmente está en el Gobierno, para gobernar con honestidad a Tijuana, y la manera de hacerlo es transparentando que es lo que nos están dejando sin echarle a ello de lo que tengamos que hacer.

Por ejemplo, el contrato de los camiones de basura se vence el 30 de septiembre, el primero de octubre cuando entremos nosotros no vamos a tener camiones recolectores de basura para atender a la ciudad, pero desde ahorita nos estamos preparando para que la ciudad no tenga el problema el primero de octubre, a pesar de que esta administración tenga todas las intenciones de dejarnos ese problema y otros como las patrullas, también se vencen el 30 de septiembre.

Nos están dejando el problema a nosotros, olvidándose que el problema es para los tijuanenses, así es como gobernaron y yo siento que el resultado de la elección fue un reflejo de lo que sienten los tijuanenses respecto a la administración de Juan Manuel Gastélum, mejor conocido como “El Patas”, porque así gobernó Tijuana.

Comenta que va a ser un gobierno austero y que piensa reducir salarios, ¿de cuánto es?

Ya tomamos el acuerdo con los regidores, con la síndico, con el propio Alcalde ya tomamos un acuerdo de reducir los salarios y las prestaciones, que es muy importante hacerlo, no vamos a andar como este gobierno que el Alcalde trae cuarenta y tantos policías al servicio de él y su familia, eso se acabó.

No es posible tener a las colonias sin un policía y que el Alcalde y su familia estén cuidado por 45 personas, varias unidades blindadas, lo mismo que Sindicatura y varios funcionarios municipales, eso se terminó.

Las prestaciones en algunos casos son mayores que el propio salario, entonces todas esas prestaciones se terminaron.

Menciona que 45 personas cuidan al Alcalde y su familia, ¿cuántos policías más cuidan y a cuáles otros funcionarios?

A la síndico procurador (Ana Marcela Guzmán Valverde), a varios regidores con escolta y carros blindados, algunos de ellos, entonces ese es el problema, y ahí es donde tiene que haber un cambio sustancial, yo en lo personal pienso andar con un chofer, y a lo mejor un par de guardias; la síndico procurador (María del Carmen Espinoza) me comentó que va a reducir el número de personas que pudieran estar al servicio de su protección.

La lista que me pasaron eran de alrededor de 90 policías asignados a diversas tareas con funcionarios y Alcalde, de los cuales, la mitad los tiene la familia del Alcalde y el Alcalde.

¿Va a desparecer secretarías en el Ayuntamiento? Esto les preocupa a los burócratas.

Nosotros vamos a homologar el Gobierno Municipal al Gobierno del Estado y al Gobierno federal.

He tenido reuniones con ellos (burócratas) no hemos hablado específicamente de este problema, pero yo creo que a todos nos queda claro que el beneficiado de todo esto debe de ser el pueblo, el dinero que hay en el gobierno es para atender los rezagos del pueblo, no para tener una burocracia elevada o una nómina de confianza elevada en beneficio de algunos cuantos.

¿Quién va a ser el secretario de Seguridad?

Ya sé quién va a ser, está trabajando y de hecho ahorita está en la Ciudad de México, no les quiero dar todavía el nombre hasta no hacerlo formalmente, está él buscando aquellas acciones que logren abatir la inseguridad que actualmente tiene Tijuana, entonces es un trabajo muy delicado y por eso amerita mucho sigilo, mucho respeto en las actividades que está haciendo.

Tiene la experiencia, la capacidad, tiene el conocimiento necesario, atender la problemática de Tijuana, pero sobre todo tiene una reconocida honestidad en sus labores, esa honestidad le ha dado a él tener una excelente relación con autoridades estatales, federales, tiene una excelente relación con autoridades norteamericanas de todo tipo como FBI, CIA, CBP.

Vamos a lograr recuperar la confianza del ciudadano para la Policía y vamos a lograr bajar los índices de delincuencia que tiene Tijuana.

¿Qué nombres ya nos puede compartir de su equipo?

Miguel Ángel Larre, encargado de Comunicación Social, va a estar Gabriela Farías en la Secretaría de Desarrollo Social Municipal (Secretaría de Bienestar), estará la arquitecta Patricia Peterson como secretaria de Desarrollo Urbano, va a participar Carlos Murguía como secretario de gobierno, va a participar Karla Ruiz MacFarland como secretaria de Educación, y en la secretaría de Movilidad al licenciado Román Antonio Aboytes Hernández.

En el tema de transporte hemos visto que los transportistas lo apoyaron en su campaña. ¿Cómo va a actuar ante este tema?

Los transportistas nos apoyaron, pero con la siguiente petición: Uno, formar mesas de trabajo para regular el transporte que ahorita es un caos, y dos, nos solicitaron que una vez que entremos al gobierno quitemos las unidades clonadas, piratas, son temas que la ciudadanía busca.

Vamos a tratar de agilizar la movilidad de la ciudad a través de semáforos inteligentes con control de mando vehicular para agilizar los flujos vehiculares, es increíble que Tijuana siendo una ciudad tan grande todos los semáforos que tenemos sean mecánicos.

¿Qué va a pasar con el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT)?

Lo vamos a auditar completamente porque ahí hay recursos de los tijuanenses que no ha funcionado el sistema, está claro que tiene una mala planeación, que no fue la ruta adecuada.

Vamos a ver lo que se puede hacer, vamos a platicar con las personas encargadas de las instituciones que les dieron fondos a Tijuana o préstamos con Banobras. Es un programa que ha fracasado hasta la fecha, tiene una deuda Tijuana por 700 millones de pesos por ese concepto, es una problemática compleja que tiene que ver también con el Gobierno del Estado, porque el gobernador electo Jaime Bonilla nos ha comentado que va a formar el Instituto Estatal de Transporte para efecto de retomar algunas acciones de transporte a nivel estatal.

La administración creó un programa de transporte gratuito llamado “Raite” ¿Le dará continuidad?

Vamos a ver cómo está funcionando porque tengo entendido que hubo muchas quejas por parte de los estudiantes, vamos a buscar a través de la Secretaría de Bienestar cómo podemos implementar un programa que apoye a los estudiantes y a los adultos mayores.

En el tema la migración, ¿cuál será su postura al respecto?

De respeto y de hacer que se observen las leyes del País, del Estado y la Ciudad; es importante reconocer que el problema migratorio es humanitario, ellos no vienen a Tijuana, buscan cruzar a Estados Unidos, pero en ese camino llegan a esta frontera y se encuentran con una situación difícil para migrar.

Mi familia llegaron migrando, unos de Colima y otros de Sonora, y así llegó mucha gente a Baja California, a Tijuana en lo particular. Yo no puedo creer que salvo con mentes muy pequeñas como la del Alcalde actual, que pueda caber el odio a personas que solo buscan a través de su trabajo mantener a sus familias, no están viniendo desde lejos buscando hacerle un daño a Tijuana, buscan tener una vida más digna.

¿Está preparado para hacerle frente a esta responsabilidad tan importante?, teniendo en cuenta que no tiene experiencia en cargos públicos.

Yo siento que sí, al final de cuentas hay que tener sentido social, hay que tener sentido de lo que es una administración, hay que tener respuesta, hay que cumplir, hay que hacerlo con honestidad y bueno, esa es la trayectoria que he tenido en mi vida.

La esperanza que tiene la gente en estos gobiernos emanados de Morena es muy grande, esperando mucho de nosotros, yo me comprometí con los ciudadanos de ser un gobierno abierto, de ser un gobierno cercano a la gente.

¿Cómo le hará para evitar la corrupción en sus funcionarios?

Primero con el ejemplo, porque no hay nada mejor que el ejemplo, tú no puedes exigir algo que tú no estés haciendo, entonces ponemos ejemplo y le exigimos a las demás personas que hagan lo propio.

Estamos seleccionando funcionarios que tengan la honestidad en su trayectoria, y que desde luego vamos a estar atentos a que así se conduzcan ya en gobierno, no vamos a permitir, pero de conocer algún acto de corrupción inmediatamente vamos a proceder en consecuencia.

¿Cuáles van a ser sus prioridades cuando llegue a la Alcaldía?

Tenemos una ciudad oscura sobre todo en la parte Este y no las han puesto porque han sido una serie de situaciones que están rodeadas en un manto de corrupción, entonces la ciudad no puede seguir así, las luminarias son un tema también de seguridad.

Las calles pavimentadas, limpias también es tema de seguridad, de una mejor vida para las familias, la recolección de basura, es increíble que haya colonias que el Municipio les cobre el predial, pero que les diga que no les puede dar el servicio porque el fraccionador no entregó.

Entonces es cumplir con los servicios, buscar los recursos para mejorar las vialidades, las calles, y mejorar nuestras áreas comunitarias, deportivas, escuelas, parques, etcétera.

Por último, ¿algún un mensaje que le quisiera dar a los tijuanenses?

Que tengan confianza, estamos nosotros buscando resolver la problemática que vamos a enfrentar el primero de octubre, sabemos que gobernar Tijuana no es fácil, pero es más difícil cuando le ocultas al pueblo lo que estás haciendo, nosotros vamos a transparentar la función del gobierno, les vamos a hablar siempre de frente, con la verdad.

Y si ustedes (la ciudadanía) en algún momento quieren tener acceso al Alcalde, lo van a tener libre, no van a tener que hacer citas para hablar con el Alcalde, es un compromiso que hicimos y que vamos a cumplir.



FUTUROS FUNCIONARIOS

Encargado de Comunicación Social

Miguel Ángel Larre

Secretaria de Desarrollo Social Municipal/ Secretaría de Bienestar

Gabriela Farías

Secretaria de Desarrollo Urbano

Patricia Peterson

Secretario de Gobierno

Carlos Murguía

Secretaria de Educación

Karla Ruiz MacFarland

Secretario de Movilidad

Román Antonio Aboytes Hernández



PLANILLA:

Síndico procuradora

María del Carmen Espinoza Ochoa

Primera Regiduría

Germán Gabriel Zambrano Salgado

Segunda Regiduría

Mónica Juliana Vega Aguirre

Tercera Regiduría

César Adrián González García

Cuarta Regiduría

Claudia Casas Valdés

Quinta Regiduría

Josué Octavio Gutiérrez Márquez

Sexta Regiduría

Edelmira Chamery Méndez

Séptima Regiduría

José Refugio Cañada García

Octava Regiduría

Yolanda García Bañuelos



Opinión de personajes en una frase:

Donald Trump

Adversario

Andrés Manuel López Obrador

Cumplidor

Jaime Bonilla Valdez

Gobernador

Francisco Vega de Lamadrid

Corrupto

Juan Manuel Gastélum

Cínico

Julián Leyzaola

Mis respetos

Carlos Atilano Peña

Un amigo

Ricardo González Cruz

Mi hermano

Carlos Bustamante Anchondo

Conocido

Ana Marcela Guzmán Valverde

Se le acabó

José Luis Hernández Silerio

Colaborador

CoNóCELO MÁS

Nació el 2 de agosto de 1954 Estudió la Licenciatura en Administración de Empresas Graduado con Mención Honorífica Pareja:

Minerva Terrazas de González Padre de 4 hijos