Festejan socorristas su día

Tijuana BC.- La adrenalina de salvar la vida de las personas es una de las motivaciones de las mujeres y hombres que de manera altruista se enlistaron en el grupo de rescate de la Cruz Roja de Tijuana.

En el Día del Socorrista, más de 100 elementos de la benemérita institución refrendaron su compromiso de atender médicamente a la población cuando más lo necesite.

Ashley Esparza, de 25 años, es socorrista desde agosto de 2021, quien recuerda haber salvado a una niña de morir en un incendio.

Atención a urgencias

Explicó que decidió combinar su carrera profesional de dentista para adquirir experiencia en la atención de urgencias.

Paola Torres, de 20 años y estudiante de medicina, cumplió sus primeros cuatro meses como voluntaria y tiene el objetivo de seguir desempeñándose en este sector para ayudar a la población.

En tanto, la médico Araceli Patrón Valdivia, coordinadora de capacitación en la Cruz Roja Tijuana, dijo que aunque el ser socorrista es una profesión loable hace falta que sea valorada por el sector médico.

Realmente lo hacemos por altruismo, casi todos cuentan con otro ingreso. Otros dependen de lo que hace la Cruz roja. Necesitamos que se valore más el trabajo del paramédico en escena, esto es fundamental”

Señaló.

Con 36 años de experiencia y también laborando el Issstecali, Patrón Valdivia dijo que la adrenalina y satisfacción aumenta cuando reciben un ‘gracias’ de parte de los pacientes.

“Uno de mis pacientes que más recuerdo me dio las gracias por haberle salvado la vida, tenía traumatismo en cráneo derivado de un atropellamiento. Era una persona joven, lo atendí en la escena y posteriormente me buscó en el hospital y me dio las gracias. Fue lo más hermoso”, expresó.