Fernando Delgadillo cautiva a tijuanenses con su concierto en ICBC

Tijuana, Baja California .- Cerca de mil asistentes vibraron ante cada interpretación del trovador Fernando Delgadillo, quien se presentó la noche del jueves 29 de septiembre en el Anfiteatro del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) Tijuana, como parte del XXI Festival de Octubre.



Por más de tres horas, el cantautor mexicano dio un recorrido musical por los temas que le han dado fama, acompañado en algunos momentos por un grupo de cuatro músicos y en otros lapsos, sólo con su guitarra complació a sus seguidores.



Previo al concierto de Delgadillo, el grupo Libre Voz, en el que “El Gume” es el cantante principal, se encargó de ambientar la tarde y, entre dichos y versos, logró arrancar la sonrisa de la asistencia. Durante 40 minutos compartieron temas inéditos con los que lograron gran reconocimiento traducido en aplausos.

Fernando Delgadillo cautivo a sus admiradores tijuanenses

La emoción de la asistencia se transformó en gritos cuando Fernando Delgadillo apareció en el escenario al aire libre del Anfiteatro del ICBC Tijuana y la trova se apoderó de la asistencia durante alrededor de 180 minutos.



Mientras afinaba su guitarra, platicaba la historia de su primera interpretación, “La Canción del Caminante”, en la que narra la historia de una persona que regresa a su casa después de siete años y ya no lo reconocen, pues todo ha cambiado.





En esta velada musical cada interpretación fue más que celebrada y coreada. Temas como “Entre pairos y derivas”, “Tu prisa”, “Hoy ten miedo de mi”, “Noche sin luciérnagas”, “Ensayo de una boca” y “Conclusiones en rag” sirvieron para emocionar a los asistentes.



La alegría de la gente era evidente, las ovaciones constantes y hasta los piropos para el artista no faltaron. Las peticiones no se hicieron esperar, solicitando “Verdes siempre”, “Carta a Francia” y “No me pidas ser tu amigo”, cantándolas casi al final.



Entre bromas del cantautor e historias que compartía, también interpretó “Julieta”, “Serenata”, “Llueve”, entre muchas otras más para despedirse y regresar minutos después para atender y tomarse la foto del recuerdo con sus seguidores



La secretaria de Cultura, Alma Delia Ábrego Ceballos, en palabras que dirigió a la asistencia, destacó que durante seis semanas se estarán ofreciendo 190 actividades en los siete municipios, todas de entrada gratuita.

Esta edición del Festival de Octubre nos da la posibilidad de reconectar con el orgullo de ser bajacaliforniano, de reconocernos en el talento de sus artistas y en la vena creativa que recorre todo nuestro territorio”

expresó.