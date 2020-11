Fanática de 'Friends' abre café temático de la serie en Playas de Tijuana

Tijuana, BC.- ¿Te imaginaste algún día poder visitar la legendaria cafetería donde se reunían los personajes de Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe y Joey? si es así este lugar te va a encantar.

Freslinda Vera Zazueta contó que junto con su esposo emprendieron la cafetería y el ser fanáticos de la misma serie los llevó a crear dentro de esta una sala temática donde puedes ver los episodios y sentirte uno de los personajes mientras disfrutar de un buen café.

“Soy super fan, he visto la serie un chorro de veces y ahora al tenerlo en Netflix ha sido la oportunidad de estar repitiendo, hay veces en la que me voy a dormir y la pongo ya está dentro de mi lista del top que siempre veo, entonces es así como surge porque sí ya sé tanto de esta serie y me encanta y hay mucha gente a la que también, porque he visto que las nuevas generaciones que no me hubiera esperado que también son muy fans que me imagino por el tema de Netflix, y pues dijimos que sería padre hacerlo como un tributo y mas por que es un tema del que ya conocemos y es fácil compartirlo con otras personas”. Dijo Freslinda Vera Zazueta

Los detalles son sorprendentes ya que destacaron cada elemento que cualquier conocedor puede identificar, como la puerta morada del departamento de Monica, una réplica del sillón, la guitarra de Phoebe, el futbolito y hasta el pavo y las bebidas que sirven son inspiradas en los mismos personajes, frases y escenas de la serie.

“Ahorita tenemos 3 bebidas que son “We we're on a break” porque todo conocedor ya sabe que esa frase fue una de las más épicas, también otra que está inspirada en Phoebe “Princess Consuela Bananahammock” que es cuando ella se cambie el nombre, está muy rico porque es un frappe de plátano y otras cositas que incluimos, y también tenemos el postre que está inspirado en Rachel que es el “Trifle de Rachel” de cuando se equivoca y hace una mezcla de una receta que no fue exitosa, el que más popularidad ha tenido es el de “We we're on a break” así que ese es el que yo te recomendaria que probaras”.

La cafetería está ubicada en Paseo Pedregal 1370, Playas de Tijuana, 22505. Y la encuentran en las redes sociales como Nèctar Playas, también pueden hablar al número 664 630 0440 para reservar.

“Los invito a que vengan, a que se tomen la foto en el sillón, a que nos den también sus opiniones acerca de si quieren algun tema que nosotros incorporamos, estamos haciendo encuestas en nuestras redes y estamos abiertos a opciones, inclusive si son temas que no conocemos, la idea es hacerlo desde el punto de vista de los fans y entonces es tarea de nosotros ilustrarnos acerca de los temas”, dijo entusiasmada.

Fotos: Tomadas de video

“Estamos abiertos todos los días de la semana, no cerramos ni un día para que cuando tengan chance puedan venir y estamos tomando todas las medidas necesarias ante la contingencia, para que no tengan miedo y se sientan seguros”, concluyó.