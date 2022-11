Familias pierden todo en incendio de la colonia Camino Verde

Tijuana, BC.- Un incendio consumió seis viviendas sobre la calle Epíteto en la colonia Camino Verde, el pasado miércoles.

Un total de 10 familias resultaron afectadas, por lo que solicitan el apoyo a la comunidad y autoridades para limpiar los terrenos que se encuentran repletos de escombros.

Leobardo Aldama Arriaga, quien llevaba 39 años viviendo en este domicilio es uno de los afectados por este siniestro.

“El día miércoles yo me encontraba trabajando cuando me habló una vecina para avisarme que se estaba quemando mi casa. Me vine a la casa, pero cuando iba llegando las llamas ya estaban por todos lados, gracias a Dios mi hermana y su niño lograron salir a tiempo, mi cuñado no estaba, él también estaba trabajando y cuando llegó no había nada”, narró con lágrimas en los ojos.

Pierden su dinero ahorrado

Señaló que tenían dinero ahorrado para la fiesta de su sobrino, pero también se quemó en el incendio, por lo que hoy se ven en la necesidad de hacer un llamado a quienes puedan y quieran donar ropa, artículos de higiene personal y comida, ya que lo perdieron todo.

“Aquí hay niños, mi hermana uno de 7 años, mi hermana sufre de diabetes y quisiera ver si pueden ayudarnos con ropa, cómoda, calzado, cepillos, pasta de dientes, champú, todo eso necesitamos, no tenemos nada porque todo se perdió en el incendio”, dijo.

No se registraron pérdidas humanas, pero sí la de una mascota que se quedó atrapada en el cuarto de una vivienda afectada.

“Mi gatito falleció, se quedó adentro y ya no lo pudimos sacar ni pudo salir. Necesitamos de buenos corazones que nos ayuden en esto que nos pasó, si las autoridades pudieran acercarse y ayudar con un dompe para sacar el escombro seria de gran ayuda”, agregó.

Para ayudar:

Tele: 663 1697619

Número de cuenta HSBC: 4910 8970 7413 8967

A nombre de Leobardo Aldama Arriaga.