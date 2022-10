Familiares exigen ante FGE justicia para Jonathan Vélez

Tijuana, BC.- Durante la tercera manifestación por el caso de Jonathan Vélez, quien murió al ser embestido por un conductor ebrio, su familia informó que hasta el momento la Fiscalía General del Estado no les ha informado sobre el paradero del imputado.

La madre de Jonathan, Vanessa Juárez, indicó que se enteró ayer por los medios de comunicación sobre las declaraciones del Fiscal Estatal, Ricardo Iván Carpio, acerca del paradero de Alexander "N", quien actualmente se presume está en Estados Unidos.

"Yo me enteré apenas ayer, o sea, conmigo no han hablado, al parecer hubo una rueda de prensa, al parecer iban a contactar a los familiares, a mi en lo particular no me han dicho nada", comentó.

Piden al presunto responsable se presente ante las autoridades

"Yo incluso fui a Estados Unidos, llevé el caso y me dicen que tiene que ser por medio del Ministerio Público de aquí de México como ellos pueden tomar una acción. Espero y quiero pensar que sí lo están haciendo", añadió.

Por su parte, María del Carmen Pérez, abuela de la víctima, pidió a Alexander "N" que se presente ante las autoridades para hacerse responsable de las acciones que cometió el 2 de septiembre, cuando arroyó a Jonathan mientras este viajaba en su motocicleta.