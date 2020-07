Familia que lucha contra el Covid-19 agradece apoyo

Tijuana, BC.- La familia Galindo agradeció las muestras de apoyo y buenos deseos que la sociedad le ha manifestado a su hija Dulce Galindo, quien es una de las trabajadoras sociales que arriesgaban su vida en el Hospital General de Tijuana (HGT) para entregar a los enfermos de Covid-19 las cartas que sus seres queridos les enviaban.

Marco Antonio Galindo Flores, enfermero y padre de Dulce, relató que su hija se infectó del coronavirus y estuvo internada durante tres días en urgencias.

Tan pronto se dio a conocer la noticia, familiares, compañeros del HGT, amigos, pacientes recuperados y usuarios de las redes sociales se unieron para enviar buenos deseos a la trabajadora social.

“Hemos salido adelante. Gracias a Dios ya me la dieron de alta. Es una muchacha muy dedicada a su trabajo, a sus pacientes, a lo que hace. Gracias a Dios terminó su licenciatura en Rehabilitación Física y está asignada a Trabajo Social y ha hecho un buen papel”, expresó Galindo Flores.

Él también atiende la emergencia del Covid-19 y se encarga de vestir al personal médico con el equipo de seguridad.

Y a pesar de los riesgos hacia su salud, ambos están comprometidos a seguir en la batalla de la pandemia, pues consideran que es una manera de ayudar a la ciudadanía y hacer valer su compromiso social.

El enfermero dijo que la población todavía no cree que el coronavirus existe, y ese es el principal reto al que diariamente se deben enfrentar.

“Se confían, no usan cubrebocas, no usan gel, no se lavan las manos, con estas medidas podemos amortiguar la pandemia. Ha sido una de las más fuertes que hemos tenido, ni la influenza H1N1 causó tantos daños”, afirmó el enfermero.

Por ello, pidió a los ciudadanos valorar su propia vida y la del personal médico que a diario arriesga su propia vida por salvar la de los demás.