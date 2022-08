Familia de Venezuela gana con negocio en Tijuana

Tijuana, B.C.- La pareja venezolana conformada por Marte Marsellesa y Carlos León, encontró en Tijuana la mejor ciudad de Latinoamérica para emprender su negocio en la gastronomía.

Desde hace un año en Playas de Tijuana venden empanadas guasacaca, típicas de Venezuela, las cuales son una mezcla de carne deshebrada, plátano macho, frijol negro. Todo esto bañado en salsa de mango con chile habanero.

La pareja había rentado un restaurante en la Zona Centro de Tijuana, pero el incremento de la renta y la pandemia del Covid-19 acabaron con el negocio.

Ahora son vendedores ambulantes cerca del muro fronterizo en playas de Tijuana y Estados Unidos, en donde sus clientes son los turistas locales e internacionales.

Marte y Carlos platicaron que la ubicación les ha permitido encontrarse a sus connacionales y migrantes que buscan cruzar a la Unión Americana.

"Siempre he tenido trabajo, mi casa, todo lo necesario. No se vive como rey, pero tampoco me falta algo", dijo Marte.

Una bandera de Venezuela y una pequeña hielera les bastó para prosperar en la ciudad, desde donde ayudan a sus familiares que no han podido salir del país que encabeza Nicolás Maduro.

Ambos cumplieron su sueño tijuanense sin buscar el americano

"Algunos logran salir y otros no de Venezuela por el tipo de gobierno, es el comunismo. No hay nada, no agua, no hay agua. No hay comida y si la hay no alcanza. El sueldo de allá es de cuatro dólares al mes. ¿Quién vive con cuatro dólares? ¡Nadie!

Allá se cambia la comida por gasolina, el gobierno se dió cuenta e incrementó los precios y limitó la venta", relató Marte, quien trabajó como sicóloga en el ejército venezolano, pero en México no pudo ejercer por trámites burocráticos. En Tijuana vive desde hace 19 años.

Por su parte, Carlos Alberto, quien llegó hace 8 años a esta ciudad fronteriza, comentó que Tijuana es una ciudad noble que permite a los migrantes recuperar la tranquilidad al tener un empleo y casa.

En Venezuela fue parte de la policía, pero tuvo que huir por temor a la represión.