Familia de Guerrero obtiene protección en EU

Tijuana BC.- Una familia migrante de Guerrero obtuvo protección especial de parte de Estados Unidos luego de comprobar que en el territorio mexicano sufrió un atentado de asesinato.

La familia está compuesta por once integrantes, entre niños y adultos, quienes desde hace un año huyeron de sus comunidades rumbo a Tijuana, en donde a pesar de la distancia, el crimen organizado los acechaba a través de las redes sociales.

Perdí a toda mi familia. Me mataron a mis cuatro hermanos. Nos sacaron de nuestro pueblo”

Expresó la señora Elizabeth.

Corren por sus vidas

Platicó que el resto de sus seres queridos tuvo que salir de Guerrero hacia otras entidades del país para salvarse de ser asesinados.

Elizabeth comentó que actualmente es peligroso vivir en Guerrero porque los delincuentes sin mediar palabras toman las propiedades de los habitantes y si se niegan los desaparecen.

Por su parte, la señora Esmeralda tiene la fe de que en la Unión Americana gozarán de la seguridad que carecen en México y que nuevamente podrán recuperarse mental y económicamente.

Sueño americano

Asimismo, para Adriana el sueño americano representa una tranquilidad y un futuro mejor para sus hijos

“Cuando nos desalojaron mis hijos y yo nos quedamos sin nada. A mi marido lo bajaron del carro y me pidieron dinero, se los di, pero de él no supimos. Hasta la fecha de hoy no sé nada de él”, relató.

Esta familia es parte de los migrantes que se encuentran en Tijuana y que con la ayuda de abogados internacionales logran comprobar que en México su vida está en evidente peligro.