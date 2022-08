Faltó presupuesto para Feria del Libro de Tijuana: Libreros

Tijuana, BC.- La Feria del Libro de Tijuana (FLT) de este año se canceló por la falta de presupuesto del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) y a que el Cecut no prestó sus instalaciones, señalan organizadores.

El presidente de la Unión de Libreros de Tijuana y director del IMAC, prevén retomar el evento literario-cultural para el próximo año.

El presidente de la unión, José Luis Sánchez, detalló que la FLT se realizaría del 4 al 9 de octubre y se requería de un millón de pesos, aproximadamente, más otra cantidad para los gastos de operación, viáticos, carpas, etcétera, por lo que solicitó apoyo al IMAC y al Centro Cultural de Tijuana (Cecut).

“Nos quedamos ahí entre los dos y no se pudo hacer. Actualmente lo que estamos buscando es un esquema híbrido que sí nos apoyen las dependencias, pero también nosotros buscar otro tipo de financiamiento”, afirmó.

Se suman comerciantes y empresarios

Sánchez comentó que la suspensión conmovió a la comunidad, pero al mismo tiempo, comerciantes y empresarios de la región se sumaron para lograr el evento cultural.

“Es el evento cultural de la ciudad. Debe ser el principal evento cultural de la ciudad. Significa para nosotros porque nos acercamos más al público, a los clientes, realmente es un evento muy importante y dolió mucho la cancelación.

Quedará en la historia como triste momento (la cancelación de la feria 2022)”, subrayó.

El presidente adelantó que la FLT de 2023 se tiene contemplada para finales de mayo y principios de junio. Esta vez además del financiamiento gubernamental, buscarán el sector privado.

Asimismo, dijo que ya hubo acercamiento con la Secretaría de Cultura de Baja California, IMAC y otras dependencias.

'No hay': IMAC

Por su parte, el director del IMAC, Jesús Emmanuel Villalba León, dijo que la Unión de Libreros había solicitado un millón y medio de pesos para la FLT 2022.

“Se nos requería un presupuesto bastante amplio con el que no contamos. Las pláticas no llegaron a nada, ya no se dio continuidad y después anunciaron que se llevaría a cabo en el Cecut y lamentablemente nos enteramos que se había cancelado. El tema presupuestal ha sido un tema determinante para que no se lleve a cabo”, reconoció.

Villalba León dijo que ante la falta de dinero, ofrecen las instalaciones del IMAC para realizar un evento simbólico cultural, pero está en la disposición de ser parte de la próxima edición.

“La Feria del Libro es un evento muy importante, es un evento icónico para Tijuana, por supuesto que es lamentable que no se pueda llevar a cabo por la falta de recursos. Obviamente si nosotros tuviéramos esas posibilidades hubiéramos hecho hasta lo imposible porque se lograra”, aseguró.