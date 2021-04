Falta información sobre el préstamo que solicita el Estado: CCE

Tijuana.- Sector empresarial señala que hace falta información sobre el destino de los tres mil millones de pesos de financiamiento aprobado por el Congreso de Baja California, porque no se sabe si tiene la finalidad de emplearse en inversión.

Ismael Plascencia López, presidente del Colegio de Economistas de Baja California, indicó que el problema cuando hay endeudamiento por parte del Gobierno del Estado es el destino de los recursos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Si esos recursos se destinan a gasto en inversión, que es la construcción de carreteras, obras de infraestructura, puentes, escuelas, etcétera, y se cuide el tema financiero con tasas de interés no hay problema, es una deuda menor", comentó.

El problema es que generalmente estas líneas de crédito se utilizan en gasto corriente, expresó Plascencia López, y esto hace que aumente la deuda, a comparación de cuando es gasto en inversión.

Apuntó que es difícil saber en qué utilizará el recurso el próximo gobierno, y sí representa una carga financiera para el erario público, porque cualquier endeudamiento ocasiona el cobro de un interés.

"Se acaba de declarar un problema de emergencia de agua en los estados de Nevada y Colorado, por donde pasa el Río Colorado y que es el agua que alimenta a Baja California, veo venir muy fuerte el problema del agua, la pregunta es si se invirtió en infraestructura lo que necesitamos", agregó.

Hay preocupación porque sucede lo mismo con los financiamientos con cada administración, aseguró Francisco Rubio Rangel, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Tijuana.

"De entrada lo más coherente sería que le dejaran esa cuestión ya a la siguiente administración, ni siquiera sabemos para qué están destinados, yo en lo particular no he escuchado, estuvimos preguntando y no sabemos ni a qué lugar lo van a querer aplicar", declaró.

Ojalá se diera la explicación específica de en qué se invertirán los tres mil millones de pesos, agregó, que vengan etiquetados en porcentajes para los proyectos, y cuál es la expectativa.

"Qué colonia, o qué delegación, qué ciudad va a salir beneficiada, o qué en específico van a invertir, eso por lo menos es lo que nos gustaría saber, y eso es en general, a cualquier administración, no nada más es ahorita", finalizó Rubio Rangel.