Falta atención a los mexicanos que viven en EU

Ante las deportaciones que planea el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, México tendría capacidad para recibir a los miles de mexicanos que radical de manera ilegal en ese país, principalmente en California, Arizona y Nuevo México, dijo Armando Vázquez Ramos, investigador del Centro de Estudios México-California.

“No lo han hecho por décadas. Tenemos el caso de los ‘soñadores’ que es el sector ‘sexy’. Desde la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto vienen diciendo que los reciben con los brazos abiertos, hay una cantidad de más de medio millón de jóvenes que no han sido deportados o sean han ido por su propia cuenta, pero que no los han podido canalizar”, declaró.

Vázquez Ramos comentó que al País le faltan más y mejores espacios educativos, laborales y de salud, para brindarles atención. Sin embargo, las autoridades mexicanas no han medido la gravedad del asunto.

“Más allá de que a la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos se le vea como remesas, migración, la población que quizá sea la mayor parte de América Latina, México debe vernos como un solo país”, insistió Vázquez Ramos.

Dijo que a la comunidad mexicana que vive en el extranjero debe tomársele en cuenta, pues cuenta con un peso político en Estados Unidos y contribuye a los sectores médico y educativo.

Ante las amenazas de Donald Trump de realizar deportaciones masivas de latinos, dijo que el miedo de apodera de la comunidad pues también faltan liderazgos sociales y el apoyo de las autoridades mexicanas para atender esta problemática.

“No vemos un activismo, movimientos sociales, como en los 60 o 70’s. Eso tiene mucho que ver con la falta de una concientización, creo que mucha gente se ha resignado, está mucho más cómoda”, expresó el investigador.

Área de archivos adjuntos