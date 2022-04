Fallas en abasto de gasolina no impacta a choferes: IMOS

Tijuana, BC.- Ninguna unidad de transporte público en la ciudad ha tenido problemas para cargar combustible, aseguró Jorge Alberto Gutiérrez Topete, titular del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS).

“No, no se ha reportado que haya habido desabasto, no hemos sido notificados de momento y no tengo conocimiento de que se presente este problema, de ningún tipo de transporte”, afirmó.

El titular de la dependencia estatal añadió que tampoco los tractocamiones y los vehículos de transporte de personal han sufrido por el desabasto, por lo que descartó la reducción de unidades por este problema.

Te puede interesar: Retrasos en distribución de gasolina continúan en Tijuana

Habilitan más unidades de transporte

Gutiérrez Topete comentó que los concesionarios están aprovechando el tiempo vacacional para habilitar más unidades transporte, sin embargo la escasez de choferes en Tijuana prevalece.

“Recordar que tenemos falta de choferes, hay escasez y han estado llegando de otros estados, pero necesitamos propiciar que haya más choferes y también transporte masivo para que rindan más los choferes”, mencionó.

Indicó que los concesionarios han solicitado apoyo de IMOS para tener más consideraciones en las unidades que se están habilitando, pues declaró que las empresas transportistas tienen unidades antiguas en buen estado.

Te puede interesar: "No hay desabasto, hay gasolina suficiente": Marina del Pilar

“Lo estamos evaluando, para que prevalezca más es el estado físico de los vehículos por encima de la edad, podemos tener una unidad de transporte relativamente nueva pero en mal estado y hay algunas que tienen más edad pero que han sido bien mantenidas”, dijo.

Afirmó que la dependencia estatal está buscando empatar las consideraciones pedidas por los permisionarios con la Ley Federal de Movilidad, para que los criterios solicitados sean incluidos en la reforma.