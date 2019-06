Fallan funcionarios en algunas casillas de Distrito 10

La apertura tardía de algunas casillas y la poca afluencia de votantes predominaron durante la jornada electoral de ayer en el Distrito 10.



Dicho distrito, que abarca la Zona Centro y los límites con las delegaciones Playas de Tijuana y San Antonio de los Buenos, está confirmado por 328 casillas, de las cuales, la última fue abierta a las 12:07 horas.



La casilla especial Uno, ubicada en el parque de la Torre de Agua Caliente, inició funciones a las 8:05 horas, con poca asistencia.



“Estuvo lenta, al principio se acumuló bastante gente pero salieron rápido por la eficiencia del equipo en esta casilla”, apuntó el presidente de la especial Uno, Arturo Robles Gutiérrez.



La casilla contaba con 750 boletas, y en ella cualquier ciudadano residente de Baja California pudo votar, sin importar que estuviera lejos de su distrito.



En la 0875, ubicada en la avenida Revolución, esquina con calle 10, se inició con las operaciones a las 8:40 horas después de que uno de los funcionarios no se presentara y se tuviera que recurrir a un suplente.



“Decidí ser suplente para cumplir con mi deber como ciudadano y por civismo; ya en el 2012 estuve aquí en Zona Centro en una casilla y sí se ha notado poca participación”, apuntó el funcionario Armando Vázquez Barrera.



En el caso de la casilla 0813, colocada en el Parque Independencia, en la colonia del mismo nombre, se empezó con el proceso electoral hasta las 10:39 horas, porque, de acuerdo con la presidenta Irma Ayala, funcionarios y suplentes decidieron no asistir.



“No se presentaron los funcionarios y algunas personas no se quisieron quedar, nos decían que sí pero no llegaban; la ventaja es que estuvo exageradamente tranquila la votación al punto de que, a las once de la mañana, solo llevábamos ocho votos”, añadió Ayala.



Ana Verónica García, presidenta de la casilla 0812, ubicada en la colonia Independencia, informó que también registraron la audiencia de uno de los funcionarios.



“Estamos completos pero faltó uno; abrimos a las 8:29 porque tuvimos que recurrir a un suplente y no ha dejado de llegar la gente, uno tras otro”, dijo.



El consejo del Distrito 10 reveló que no se tuvieron incidencias en la jornada.