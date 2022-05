Falla protocolo de protección a estudiantes

Tijuana BC.- “Una vez, según él, me estaba haciendo cosquillas, pero me tocó entre las piernas. Otro día yo estaba haciendo un trabajo en mi mesabanco, cuando el profesor Ramón se acercó a mi lugar y me preguntó: ¿qué haces? Y me tocó entre las piernas y después me apretó la rodilla... No se los conté a mis papás… no sé, por vergüenza o por miedo que no me fueran a creer. Me sentía con temor, o algo así; me cae muy mal el profesor”.

“Un día estábamos jugando a las traes y me dijo la traes, y me tocó entre las piernas, yo le dije que no quería jugar con él, y él dijo, pues te voy a bajar de calificación. “No le dije a nadie, porque un día lo iba a hacer y él me dijo: si haces eso, te voy a bajar de calificación y te meto al salón”.

“Miré que a otros niños de cuarto, quinto y sexto grado sí los tocaba en sus partes privadas. Yo nunca le dije a mi mamá, porque me amenazó, me dijo: si dices algo de esto, te voy a bajar calificaciones”

Las anteriores declaraciones son parte de las narraciones de tres de 18 niños que fueron víctimas de violencia sexual cometida por un maestro que impartía clases en una escuela primaria del municipio de Tecate

Las denuncias de los menores tardaron en ser atendidas por las autoridades educativas y de procuración de justicia, señala la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ya que cuatro años después de ser presentadas, el docente continuaba frente a un salón de clases.

Las razones por las que se presenta esta situación, agrega, es que predominan los derechos laborales de los maestros a la seguridad e integridad de los alumnos.

La falta de protección

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en los casos que se ha señalado a un maestro como presunto responsable de violencia sexual no solo han tenido a un alumno como víctima, sino de tres hasta 19 menores.

El presidente de la Comisión, Miguel Mora Marrufo, recordó el caso de Tijuana donde en 2016 19 niñas y niños de un kinder fueron víctimas de abuso por parte de un maestro de inglés.

Además en el mismo año, 18 menores sufrieron violencia sexual, humillaciones y castigos corporales en un plantel educativo de Tecate. Situación similar que padecieron también en 2016 tres niños de una escuela primario del municipio de Mexicali.

Derechos laborales

Mora Marrufo explicó que en las denuncias que han atendido, el sistema educativo y los sindicatos de maestros han dado prioridad a los derechos laborales de los maestros sobre los derechos a la seguridad e integridad de los niños.

“Estos casos deben ser presentados por obligación del sistema educativo ante las autoridades que imparten justicia, no pueden ser asuntos que solamente se solucionen al interior del propio sistema educativo

“Estamos hablando de la presunción de un delito y solamente una autoridad tiene la autorización de investigar este delito. La autoridad tiene que actuar obligadamente para activar los sistemas de protección, que obligadamente es la Fiscalía, no tienen campo de interpretación”, destacó.

El presidente de la CEDH reiteró que la falla que han detectado en la atención de las denuncias de abuso sexual es que la autoridades educativas no van más allá de tomar decisiones internas y posteriormente ha permitido que algunos maestros continúen dando clases.

Las denuncias

De acuerdo a información de la Secretaría de Educación Pública del Estado, en los últimos dos años y medio han recibido 13 denuncias contra maestros por presunto abuso sexual contra alumnos, principalmente del sexo

femenino.

Los datos detallan que entre los casos están una primaria y una secundaria del municipio de Mexicali, donde un profesor fue señalado de cometer el delito contra varios alumnos.

También está el caso de una secundaria de Tijuana, donde al menos dos alumnas acusaron al maestro de ser víctimas de abuso sexual por parte de un maestro de grupo.

Denuncias a maestros

Con relación a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), la dependencia indica que durante 2020 y 2021 recibieron ocho contra profesores.

Los datos señalan que uno de los presuntos responsables es un fisioterapeuta de escuela especial, quien es señalado por al menos tres alumnos.

A las anteriores se suman 10 denuncias presentadas contra maestros del Colegio de Bachilleres plantel El Florido, la preparatoria Lázaro Cárdenas y Cecyte zona Río en las cuales se señalan a profesores por hostigamiento y abuso sexual.

Detalló que cinco casos se registraron en Mexicali y dos en Tijuana, mismas que fueron procesadas por el Órgano Interno de Control y por las cuales hubo despidos.

Padres demandan

Sin embargo, reconoció que podría haber más demandas, pero los padres de familia las presentaron por sus propios medios.

Sin embargo, reconoció que podría haber más demandas, pero los padres de familia las presentaron por sus propios medios. “Hay demandas que yo no las tengo, hay demandas de los padres de familia que yo no estoy enterado porque están en curso legal. Lo que sí podemos decirle es que la secretaría no será permisible con nada de eso”, dijo. Nosotros no llevamos una contabilidad, añadió, porque cada padre eventualmente hace sus demandas.

El protocolo

El titular de la Secretaría de Educación, quien fue encargado de despacho de la misma dependencia durante la anterior administración, expuso que actualmente se trabaja en un protocolo para atender estas denuncias. Esta herramienta de trabajo, explicó, definirá medidas preventivas y acciones para implementar durante y después que se presenten los señalamientos contra los docentes.

En la nueva dinámica de atención, comentó que los casos son revisados por el Instituto de la Mujer, Fiscalía General de la República, Comisión de Derechos Humanos, Equidad de género, Consejo de Justicia, entre otras instituciones.

Actualmente dijo, cuando el agraviado presenta su queja, la primera acción de las autoridades es descifrar cuál es el delito para iniciar la investigación.