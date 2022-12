Fabricio Palomino: Dio el gran salto

El paracaidista profesional tiene más de 19 años de experiencia y cuenta con una amplia lista de lugares donde ha practicado el deporte, como el Monte Fuji en Japón, que le dio habilidades que pone en práctica en Skydive Baja, ofreciendo experiencias de paracaidismo y deportes aéreos en Ensenada.

¿Qué hay detrás de tu reconocimiento como un “máster” del deporte extremo?



“Me enorgullece esta distinción, es la consolidación de muchos años de trabajo y de constancia en este deporte que me ha llevado a conocer lugares maravillosos”.

¿Qué te hizo saltar por primera vez?



“A los 25 tuve un accidente muy grave y luego de recuperarme, un amigo paracaidista me llevó a saltar: me cautivó desde el primer salto ‘tándem’ y un mes después ya estaba saltando solo”.

¿Cuál fue la razón que te llevó a abrir tu club de paracaidismo?



“Yo llegué aquí por mi carrera de chef; tenía en pausa el deporte, pero un amigo piloto me llevó a dar una vuelta en avión y me pregunté por qué a nadie se le había ocurrido iniciar algo así antes; pedí consejos y me di a la tarea de armar el rompecabezas”.

¿Qué consejo ofreces a quienes llegan con miedo a las alturas?



“Hazlo con miedo, pero hazlo; les digo que es un proceso de meditación acelerada: en la tierra todo pesa, en el aire todo es ligero, el tránsito de la tierra al cielo es para la autorreflexión y ya arriba sólo salta y suelta”.

En este punto de tu carrera, ¿con que sueñas?



“Con hacer crecer Skydive Baja al grado de reducir nuestros costos operativos para que sea accesible a muchas más personas; también quiero tomar mi entrenamiento como piloto privado y hacer ‘windsuit proximity fly’”.

Un mensaje para los lectores de FRONTERA:



“No se resten la posibilidad de vivir una experiencia que les va a cambiar la mente, los paradigmas y en general, la vida”.

“Dormir bien te ayuda a estar consciente y alerta; todos tus sentidos tienen que estar bien activos, si no descansas bien no puedes estar al cien para saltar”

