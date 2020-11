Extrañan familias visitar a difuntos en los panteones

TIJUANA, B.C.- Para miles de familias este Día de Muertos resultó uno festejos tristes porque por primera vez no visitaron a sus seres queridos que se encuentran en los panteones.

Dichos lugares permanecerán desolados, como una medida que implementó el 23 Ayuntamiento, en conjunto con la Secretaría de Salud de Baja California, para evitar contagios de Covid-19.

“Antes de esta cochinada (pandemia) iba a visitarla cada mes le llevaba flores a su tumba, pero desde que cerraron los panteones no puedo ir a visitarla”, expresó un ciudadano que perdió a su esposa hace cuatro años.

Con voz cortada describió que en su hogar instaló un altar de muertos para sentir la compañía de su mujer; el confinamiento del Covid-19 y la lejanía de sus hijos, la soledad pesa más.

“Le tengo un altar con todas las fotografías, la extraño y mucho, sí que la extraño, ya me están dando ganas de llorar”, dijo.

Su esposa descansa en el panteón privado Santa Gema, uno de los tantos que también debió suspender sus actividades.

MONTAN ALTAR

Javier Sandoval Ornelas, junto con su familia decidió instalar un altar de muertos en la sala de su hogar, con el objetivo de recibir las almas de sus familiares que ya partieron de este mundo.

Sandoval Ornelas mencionó que la instalación fue una promesa cumplida a su madre, quien murió en marzo de 2019 a consecuencia del cáncer.

Así, en el altar de muertos decorado con flores de cempasúchil y varias catrinas, lucen las fotos de los Ornelas que se adelantaron en el camino, en donde seguramente tendrán una fiesta.

“Mi mamá falleció el 22 de marzo de 2019, falleció aquí donde estamos, su último fue aquí en la casa. De las últimas veces que platiqué con ella me preguntó quién iba a recordar a nuestros muertos, le dije que no se preocupara”, dijo.

Y aunque no supera el duelo, de alguna manera le reconforta que su mamá no haya fallecido en este año, porque no hubiera podido estar a su lado por el Covid-19.

Por su parte, la señora Elizabeth Sandoval Ornelas, hermana de Javier, dijo que el Día de Muertos este año se debe adaptar a la nueva normalidad.

Comentó que los recuerdos de sus seres queridos serán recordados en el hogar a través de la música y alimentos ofrendados.