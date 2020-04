Expresan adultos mayores temor por ser población vulnerable

Tijuana, BC.-Esta crisis sanitaria vino a recordarnos la importancia de cuidar de nuestros adultos mayores, ya que son quienes están más vulnerables al coronavirus y es necesario que los jóvenes tomen conciencia de que sus acciones repercuten en su familia.

Así lo expresó Julio Lara Landgrave, docente de Posgrado del Centro Universitario del Pacífico (Unipac), quien indicó que la institución realizó un sondeo con adultos mayores a través de un cuestionario en redes sociales, para saber cómo percibían esta situación.

Entre las preguntas que se les hicieron están: ¿Cómo es para ti vivir esta situación de crisis pandémica?, ¿cómo te sientes de formar parte de la población de mayor riesgo?, ¿cómo te sientes cuando ves a personas más jóvenes no tomar acciones de prevención?, ¿te ha tocado escuchar a personas más jóvenes decir que solo afecta a las personas mayores?, entre otras.

Las respuestas de los encuestados, enfatizó el académico, señalaron que jamás pensaron en vivir algo semejante; sienten preocupación por ser la población de mayor riesgo y hay quienes dijeron sentirse aterrados por la incertidumbre.

Lara Landgrave refirió que algunos adultos perciben a los jóvenes con actitud inmadura, pues al confiarse a andar por la calle sin tomar las debidas precauciones de sanidad, creen que no les pasará nada, precisamente, por ser jóvenes.

Afirman que es triste ver que no toman en cuenta que tienen padres, tíos y abuelos que están en riesgo latente, aunque admitieron que no toda la juventud ha reaccionado de esa manera indiferente, afortunadamente.

Al respecto, el académico resaltó que gran parte de nuestra población ha tomado medidas para protegerse así mismas y las personas en mayor riesgo, sin embargo, existen otras que no lo han hecho, lo cual deja ver la falta de empatía y solidaridad con el prójimo, al pensar en las necesidades individuales.

"Hay quienes deciden pensar: No te veo, no quiero ver el peligro, ignoro mi miedo y creo una fantasía de ser y sentirme invulnerable o simplemente mi apatía no me permite establecer una conexión con la situación real, y es este tipo de mecanismos son los que nos llevan a desatender y no ver de frente la situación actual que vivimos", expuso el docente de Unipac.

Y es que de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud en el Estado, de las 96 defunciones reportadas al 21 de abril por Covid-19, un total de 28 corresponden a adultos mayores, que ha sido el grupo de población más castigado.

Abundó que con nuestro andar conducimos indirectamente a nuestros adultos mayores a una situación de peligro físico, como también a un sentimiento de abandono y rechazo ante nuestra indiferencia social.

"Simplemente piensa: si te hubieran dicho que tú eras parte de la población en riesgo, ¿cómo te sentirías si ellos no te apoyaran con las acciones que tú necesitaras para vivir?", cuestionó.

Por último, Julio Lara subrayó que muchos adultos mayores viven este proceso de cuarentena en silencio y en aislamiento, por lo que recomienda acercarse a ellos virtualmente o físicamente, sin poner en riesgo su salud, y hacerles saber que son importantes para la familia, pues así como ellos cuidaron de nosotros, ahora nos toca protegerlos.