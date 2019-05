Exigen sesión de Cabildo pública Regidores de oposición exigen que la sesión de Cabildo que se realizará el próximo sábado sea a puerta abierta y no privada, como fue convocada. El regidor independiente Roberto Quijano Sosa dijo que exigirá al alcalde suplente Eduardo Terreros una respuesta sobre la razón de la sesión privada. Además, en la convocatoria que les hicieron no viene el listado de temas a tratar porque no saben que votarán. Los regidores que realizaron la denuncia fue Quijano Sosa, Luis Torres Santillán y Manuel Rodríguez Monárrez | Glenn Sánchez