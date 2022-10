Exigen renuncia de Secretario de Seguridad de Tijuana y Fiscal Estatal

Tras los múltiples asesinatos que han sucedido lo largo del año, la asociación “Ciudadanos Unidos” se presentaron en el Palacio Municipal para exigir la remoción de los funcionarios que encabezan las instituciones de seguridad y la investigación de los casos en Tijuana y el estado.

El licenciado Carlos Atilano Peña, miembro de esta organización, dijo que la seguridad en la ciudad no está siendo cubierta por las instituciones encargadas de ello y que al mismo tiempo no existe una coordinación, prueba de ello son las diferencias que hay entre Montserrat Caballero y Marina del Pilar.

Nosotros hemos implementado diferentes acciones para hacerle llegar a la autoridad la molestia que hay por tema de inseguridad, insistimos y seguiremos insistiendo en que su principal obligación es brindar seguridad y no lo están haciendo... La ley los obliga a coordinarse y tampoco lo están haciendo, lejos de ello, vemos enfrentamientos como por ejemplo una Presidenta Municipal de Tijuana que no acude a las pocas reuniones de coordinación porque la Gobernadora no la invita”