Exigen protección para menores y sus familias palestinas

Tijuana, B.C.- Activistas del albergue Espacio Migrante A.C., exigieron protección para las niñas, niños y adolescentes (NNA) y sus familias que se encuentran en Palestina y son víctimas de los ataques armados que inició Israel hace un mes.

Aprovecharon la visita de Amal, la marioneta que simboliza a una niña refugiada de Siria, para exponer que las familias palestinas requieren del apoyo de la comunidad para salvar sus vidas.

Están llevando un proceso de luto muy grande y de miedo todos los días, de ansiedad, desesperación porque no saben si al día siguiente van a escuchar de sus familiares si van a seguir vivos o no. Además, la deshumanización a la que ha sido sometida la comunidad o el pueblo palestino es bastante preocupante porque se ha estado justificado este genocidio y no se les ha estado considerado como seres humanos”, declaró la directora financiera de la AC, Sarah Soto.