Exigen justicia familiares de Jorge Luis

Tijuana, BC.-La madre de Jorge Luis Cabrera Vélez exige justicia para su hijo, pues una suspensión no basta para la familia ya que considera que los responsables al menos merecen 50 años de cárcel. Trinidad Vélez aseguró que con el homicidio de su hijo, los responsables dañaron a más de 20 integrantes de la familia, pues es una pérdida que será muy difícil de superar para todos los consanguíneos.

“Mi hijo estaba trabajando en nuestra casa porque quería dejarla lista para nuestra pensión, será muy difícil ver todo lo que quedó inconcluso por culpa de unos policías corruptos, hablo especialmente de los que mataron a mi hijo”, señaló.

La madre de seis hijos mencionó que toda la familia seguirá al pendiente de las investigaciones y no abandonará la intención de obtener justicia por el asesinato de Jorge Luis.

“Quiero estar firme, seguir la lucha y verlos presos, que no salgan nunca de la cárcel, que sepan lo que es vivir un infierno y lo hagan en carne propia, eso es lo que quiero; aparte nos están haciendo pasar un calvario”, anunció.

La familia

Por su parte Brenda Nallely López, esposa de Jorge Luis Cabrera, lamentó el hecho cometido en contra de su esposo y señaló que ha sido muy difícil mantenerse al margen con sus hijos pequeños, quienes no logran dimensionar la pérdida de su padre.

“Este proceso ha sido muy difícil, no hay día ni hora en la que ellos no me pregunten por su padre, no tengo palabras de cómo decirle a ellos lo que está pasando, son pequeños y me rompe el alma estar diciendo que está descansando”, expuso.

Nallely López compartió que horas antes de su desaparición, Jorge Luis realizó una video llamada con ella, en la que mostró el trabajo que seguía realizando en casa de sus padres, sin embargo fue la última vez que lo vio con vida.

“Él sufrió y los policías merecen sufrir por todo el daño que han hecho, vivimos con miedo, estamos aterrados, todos tenemos que estar cuidándonos la espalda porque nos pueden hacer algo”, puntualizó.

Esperan sanción

Javier Cabrera Ornelas, hermano mayor de Jorge Luis, mencionó que la suspensión de los oficiales municipales no es suficiente para tranquilizar a los familiares, pues aseguró que buscan justicia inmediata. “Estamos pidiendo justicia, no solamente un castigo que no va a marcar a nadie, queremos un castigo ejemplar para que antes de cometer un acto de crueldad como el que cometieron con mi hermano la piensen”, añadió.

Declaró que solicitaron apoyo al Ejército, con la finalidad de que les puedan brindar más tranquilidad, puesto que agentes municipales han realizado recorridos inusuales cerca de su domicilio.

“Si nos apoyaron, teníamos días sin dormir, la policía municipal no dejaba de estar hostigando por nuestra calle, con los vecinos y testigos, ya también se sienten muy inseguros, sale uno a la tienda y si ves a la municipal ya no se sabe que va a pasar”, dijo.