Exigen custodios de la 'Peni' mejores condiciones de trabajo

Tijuana, BC.-Oficiales que se desempeñan como custodios dentro del Centro de Reinserción Social de La Mesa se manifestaron en las afueras de las instalaciones para exigir mejores condiciones.

Daniel Gutiérrez, uno de los agentes que protestaron, explicó que se necesitan más elementos para resguardar a los internos porque actualmente solo se cuenta con uno para supervisar a alrededor de 600 personas privadas de la libertad.

“Atendemos en promedio una persona, un oficial, de 400 personas a 600 en un edificio, es la realidad; no se puede atender a tantas personas si no existe el insumo, no existe el medicamento”, dijo.

El elemento aseguró que los motines registrados la semana pasada fueron muestra de que no son suficientes los custodios para vigilar a toda la población de la penitenciaría.

“Fueron tres motines en dos días, el tercero fue incontrolable, no lo pudimos controlar por falta de personal; estamos aquí para expresar una minuta, estoy solicitando al comisionado, porque nuestra integridad física está en riesgo”, detalló.