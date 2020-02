Evalúan expropiar terrenos en colonia Sánchez Taboada

Los hogares de las familias de la colonia Sánchez Taboada que no acepten ninguna de las opciones que les ofrece el Gobierno serán expropiados y se les pagará una indemnización.

El delegado federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, dijo que todavía no toman una decisión 245 familias, por lo que tendrán dos semanas para fijar una postura porque en este tiempo se presentará la solicitud de expropiación.

Agregó que entre dos o tres meses después se ejecutarán los trabajos, pero aseguró que en este tiempo seguirán abiertas las opciones para los afectados de los movimientos de tierra.

Informó que hasta la fecha un total de 191 personas ya firmaron este convenio para que las autoridades les derrumben sus viviendas.

A cambio recibirán por parte del Gobierno del Estado un apoyo económico de 3 mil 500 pesos mensuales para renta, en lo que se determine en qué lugar serán reubicados.

El funcionario federal señaló que hasta el momento las alternativas que les han presentado son con las que cuenta el gobierno, que son terrenos cercanos donde se puedan reubicar y construir sus casas.

“Obviamente lo que no se puede hacer es regresar el tiempo, no se puede volver a una situación en las que sus calles estuvieran parejas, sus casas enteras, eso no va a poder suceder”, expresó.

Recordó que estos problemas se registraron hace cinco años por una falla geológica, misma que provocó el deslizamiento de suelo, afectando a cientos de familias.