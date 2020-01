Evaden pago de agua Kiko Vega y 700 empresas: Bonilla

TIJUANA, BC.- El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, se refirió enérgicamente al “descarado robo de agua” por parte de 700 empresas y ex funcionarios, que evadieron el millonario pago de sus recibos mensuales, como es el caso particular de Francisco Vega de Lamadrid, quien durante 5 años consecutivos no pagó su consumo de agua.

Bonilla Valdez mostró copias de recibos de los adeudos y con recomendación autógrafa de “Kiko” Vega para la condonación del monto adeudado, que fueron detectados en la revisión de cuentas que están haciendo en las finanzas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt).

“No cumplió como servidor público; evadió cubrir su cuota mensual ante la Cespt, en ninguna de sus propiedades o desarrollos inmobiliarios cumple con las contribuciones”, expuso Bonilla.

Detalló que ya detectaron que “en Baja California existen 700 empresas que no pagan por el servicio de agua, sin embargo, hay casos de personas en situación vulnerable que sufren por su corte de agua, o bien, de otras zonas que ni siquiera cuentan con el suministro. A las personas humildes se les exige, pero a ciertos empresarios se les perdona y hasta el mismo ex gobernador Kiko Vega”.