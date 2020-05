Evade ‘Kiko’ los citatorios de la fiscalía: Gobernador

El cateo realizado en el domicilio del ex mandatario del estado, Francisco Vega de Lamadrid, no obedece a una “cacería de brujas” sino a un tema de justicia, declaró el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.

Quien consideró prudente el cateó que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) la tarde del pasado viernes en la colonia Cumbres de Juárez.

Esto debido a que existe una carpeta de investigación en contra de Vega de Lamadrid y su esposa, Brenda Ruacho, quien fuera presidenta del DIF BC en la pasada administración estatal.

Nosotros lo dijimos durante la campaña, que íbamos a esclarecer, caiga quien caiga. Y lo que estamos viendo es que hay muchísimos señalamientos particularmente contra del ex gobernador de más de mil 700 millones de pesos de facturas falsas que no han podido ellos justificar”, declaró.

Mientras que a Ruacho se le acusa de desvíos de dinero del Dif, delito que consideró más grave al ser recursos que se invierten en los niños, las familias y programas sociales.

Reveló que en repetidas ocasiones ambos ex funcionarios han sido citados para comparecer ante la FGE y no han asistido, a pesar de las declaraciones que hizo en su momento Ruacho, quien aseguró que se presentaría.

“Se le volvió a citar y no se apareció, entonces las autoridades tuvieron que hacer lo que tenían que hacer, ir a buscarlos y catear la casa”, manifestó el Gobernador.

Bonilla Valdez, comentó que vio las declaraciones del Partido Acción Nacional (PAN), quienes pidieron a Vega de Lamadrid aclarar esta situación, pero consideró que mejor les hubieran solicitado en su momento no robar como lo hicieron.

“No es cacería de brujas, es justiciada nada más y es lo que la gente me pide todos los días, llevamos seis meses en el gobierno, armando todo lo que era la carpeta y llegó el momento de que el señor ex gobernador venga a rendir cuentas, él y todos sus funcionarios que fueron señalados más de once que están involucrados en esos fraudes”, dijo.

El mandatario estatal adelantó que durante los próximos días informará sobre el avance de esta investigación que realiza la fiscalía sobre los presuntos actos de corrupción de la pasada administración estatal.