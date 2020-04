Eugenio Derbez: 'Lo único que quiero es ayudar'

“Que digan que estoy mintiendo o que se está mintiendo, cuando lo único que se quiere es ayudar se me hace muy vil, que triste que se dedique más tiempo y energía en tratar de ocultar algo que en tratar de salvar una vida”, fueron las palabras de Eugenio Derbez.

Esto a raíz de que el domingo por la noche diera lectura a una carta de un médico de la Clínica 20 del IMSS en Tijuana con un grito de auxilio a la falta de insumos para hacer su labor, la cual compartió en sus redes sociales, donde recibió todo tipo de comentarios.

Y es que el comediante, en el afán de ayudar, fue tachado por Desirée Sagarnaga Durante, delegada del nosocomio como mentiroso, quien incluso hasta lo invitó al hospital a dar un recorrido para que viera que todo estaba bajo control.

“Reitero la súplica a usted y a todo líder de opinión de que nos dejen hacer nuestro trabajo”, recalcó que verificara la información antes de crear pánico y zozobra entre la población.

“Lo que digo es verdad, si hay órdenes que digan lo contrario, pues ya no está en mí, lo único que estoy haciendo es pasar el recado, ayudar a la comunidad.

Yo me dedico a hacer reír, no me gusta meterme en política, no le estoy tirando a nadie, lo único que estoy haciendo es tratar de ayudar”, fue parte de la contestación que replicó el mexicano.