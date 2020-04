Estiman en BC 5 mil afectados por Covid-19 durante fase 3

Tijuana, BC.- Baja California entró a la tercera fase de ataque del coronavirus, cuyo punto máximo de propagación se desarrollará en las dos primeras semanas de este mayo y afectará a más de 5 mil personas.

Así lo informó el secretario estatal de Salud, Alonso Pérez Rico, quien estimó que de ese total de infectados por Covid-19, mil 500 necesitarán atención hospitalaria y 700 del servicio de unidad de cuidados intensivos en el Estado.

“Es cuando vamos a tener muchos pacientes que desafortunadamente perderán la vida contra el Covid-19. Todo lo que hagamos ahorita, en catorce días lo vamos a ver reflejado”, declaró.

La situación actual

Actualmente, las estadísticas de la Secretaría de Salud reflejan un aumento entre ayer y antier de pacientes confirmados de coronavirus, pues de 786 pasó a 852.

También se registró un incremento en los decesos por el agente patógeno, pues de 83 pasó a 96.

El secretario estatal de Salud explicó que durante la tercera fase se reforzará la capacidad hospitalaria de los nosocomios públicos e IMSS, además se van a adquirir más ventiladores y se contratará a más personal médico.

Detalló que hasta ayer, los hospitales generales de la región registraban una ocupación de 40% y los del IMSS de 56%.

Asimismo, había 60 ventiladores en los hospitales públicos, pero al final de esta semana se espera la llegada de 30 más, de los 330 que deberían tener todas las instituciones.

Alonso Pérez Rico dijo que la Secretaría de Salud tiene autorizado la contratación de 280 empleados de la salud, entre médicos, generales, internistas, urgenciólogos, enfermeros o auxiliares.

Sin embargo, agregó, que todo lo anterior será insuficiente si las personas incumplen las medidas preventivas del Covid-19.

“Ahorita nos preocupa el número de volumen y pacientes que nos están llegando. Nosotros damos de alta a diez pacientes y nos llegan doce. Necesitamos que la gente nos ayude a quedarse en casa. Ya hemos visto que los pacientes diabéticos, asmáticos, obesos, no les va a muy bien. Su sobrevida es baja, responden poco a los tratamientos de soporte que se les da. No saturan, no levantan y lo tenemos que intubar”, pidió el funcionario estatal.

Respecto a las empresas con actividad no esencial para la salud, afirmó que serán denunciadas ante las autoridades por poner en riesgo la salud de sus trabajadores.

Por otra parte, se reservó la declaración sobre las denuncias de parte de los pacientes que esperan la atención en las Clínicas Uno y 20 del IMSS para atender como caso confirmado o sospechoso por coronavirus.

Municipio Confirmados Decesos

Tijuana 510 60

Mexicali 295 27

Ensenada 12 3

Tecate 22 3

Rosarito 11 2

San Quintín 2 1