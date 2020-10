Estiman cierre de hasta 30 escuelas privadas el próximo ciclo escolar

Tijuana, BC.- Hasta 30 escuelas privadas de educación básica cerrarán el próximo ciclo escolar debido a que no tendrán los suficientes recursos económicos para sostener la operatividad.

El presidente de la Asociación de Escuelas Particulares, Armando Navarro, aseguró que en lo que va de este ciclo escolar han presentado una disminución de entre el 38 y 40% de la matrícula de los alumnos.

Mencionó que los papás ya fueron avisados para que antes de que finalice este año tengan opciones en donde ingresar a sus hijos.

La problemática será evidente y afectará a la población cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California anuncie el retorno a las escuelas, pues estas no tendrán capacidad para atender a los alumnos que se sumaron a la matrícula del sector público, la cual corresponde a 585 mil 128 estudiantes.

De acuerdo a la SEP estatal, de ese total, 83 mil 800 son de preescolar, 337 mil 952 de primaria y 163 mil 376 de secundaria, los cuales suman 20 mil 276 grupos y 26 mil 220 profesores.

Mientras que la matrícula privada es de 97 mil 225 estudiantes de nivel básico, atendidos por cuatro mil 687 grupos y cinco mil 868 docentes.

"Corremos el riesgo de ya no contar con espacios, ahorita tenemos la capacidad obviamente porque nos hace falta niños, pero el día que anuncien que vamos a regresar puede ser que no tengamos los espacios y es muy común que se vaya a dar al igual que en las escuelas públicas, igual que estas tendrán el problema de no tener la capacidad para tener a todos los alumnos que ahorita les están dando la educación a distancia", mencionó.

Para detener la desaparición de las escuelas privadas implementaron ofertas y facilidades de pago en las inscripciones y reinscripciones.