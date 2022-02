Este lunes inician clases presenciales en cuatro escuelas municipales de Tijuana

Tijuana, B.C.- La Secretaría de Educación Pública Municipal (SEPM), dio a conocer que el próximo lunes 28 de febrero iniciarán clases en la modalidad híbrida en cuatro planteles escolares, pertenecientes al Sistema Educativo Municipal; entre estas se enlistan tres escuelas primarias y una secundaria.

Las escuelas con las que se iniciará el retorno a las clases presenciales, tras el cambio de coloración del semáforo epidemiológico a verde, son: la Primaria Emma A. Bustamante, Club Soroptimista y Club de Leones; en el caso de estas tres primarias se implementará el inicio de la modalidad híbrida, es decir presencial y virtual en el turno matutino, que trabajará con una cantidad de entre 13 a 14 alumnos por grupo, conforme a la lista de asistencia alternando lunes y miércoles al primer grupo, y martes y jueves al segundo, destinando el viernes para atención a los alumnos que no asisten de manera presencial. La jornada será en horario escolar completo.

La secundaria que reiniciará sus clases en esta modalidad también el próximo lunes, es la escuela Xicoténcatl Leyva Alemán en su turno matutino, donde trabajará cada grupo con 13 alumnos, de acuerdo con el orden de lista de asistencia los días, lunes, martes y miércoles. Los jueves y viernes será en línea, mientras que los alumnos que presentan rezago, asistirán media jornada presencial los viernes.

Mientras tanto, la secundaria Xicoténcatl Leyva Alemán en su turno vespertino regresará a las aulas para iniciar clases en formato híbrido a partir del 7 de marzo, con la asistencia de 12 alumnos por grupo, conforme al orden de lista de asistencia, dividido en 2 grupos lunes y miércoles el primero, y martes y viernes el segundo grupo, jueves se presentarán todos los grupos para atender la materia de tecnología.

Te puede interesar: No tendrán clases presenciales 180 planteles en Baja California

El mismo 7 de marzo, iniciará clases en formato híbrido la secundaria Lic. Adolfo López Mateos en el turno matutino, donde asistirán a las aulas 17 alumnos por grupo, dividido en 2 subgrupos, en esta secundaria no se completa la cantidad de estudiantes para que asistan de lunes a jueves, por lo anterior, el viernes recibirán menor cantidad de alumnos, y el miércoles será en línea.

En lo que respecta a los estudiantes de la Preparatoria Municipal Manuel Gómez Morín, en el turno vespertino, será el 14 de marzo cuando inicien clases en modalidad híbrida, acudiendo 20 alumnos por grupo de lunes a viernes. Se realizará una encuesta y si esta arroja la asistencia de menos de 20 alumnos, sería de lunes a jueves y el viernes se atenderá estudiantes con rezago educativo.

La Secretaría de Educación Pública Municipal dio a conocer que en las semanas subsecuentes se estarán abriendo las siete primarias restantes, quedando abiertas en su totalidad las 14 escuelas del Sistema Educativo Municipal, 10 primarias, 3 secundarias y una preparatoria, en el mes de abril.

Cabe resaltar que todas las escuelas del Sistema Educativo Municipal mantendrán la modalidad híbrida en este regreso a las aulas. El esquema de educación híbrida, consiste en mantener clases virtuales al tiempo que las presenciales.

Te puede interesar: Vacuna contra Covid-19: Inicia sin contratiempos jornada en IMOS Tijuana

Como se ha informado de manera puntual, el regreso seguro a clases presenciales, contempla dar seguimiento a las medidas como el uso obligatorio de cubrebocas, lavado constante de manos y uso de gel antibacterial, no saludar de mano ni de beso, mantener una distancia de 1.5 metros entre cada persona, desinfectar los mesabancos de manera periódica, mantener las ventanas de las aulas abiertas, no comer dentro de los salones de clases, y no compartir objetos personales. En cada plantel colocarán carteles donde se establecen estas medidas.