Este es un gobierno con obras que responden a las carencias y no de "obras faraónicas": Gobernador

El Gobernador Jaime Bonilla Valdez, regresó a la colonia Libertad, para refrendar a la comunidad el compromiso de esta administración estatal de hacer obras que responden a las verdaderas carencias de la población y no "obras faraónicas".

Durante la "Jornada por la Paz", acompañado de parte de su gabinete y haciendo patente la encomienda de "menos escritorio y más territorio", el mandatario estatal, expresó que la misión de este gobierno es ayudar al pueblo y dar "cara" a sus necesidades, luego de que la ciudadanía estuvo olvidada por 30 años, en manos de "malos políticos, con malas políticas públicas".

"El mensaje es sencillo, ustedes no le deben nada al gobierno, ni al gobernador, es al revés, estamos aquí porque ustedes quisieron un cambio y aquí estamos en las colonias. Somos un gobierno honesto transparente y trabajador", manifestó el gobernador del Estado, ante vecinos de la colonia Libertad, de la que dijo tiene grandes recuerdos, con muchas carencias, pero donde fue muy feliz; "tengo mi corazón para la colonia Libertad, veo las necesidades y son mías".

De la colonia Libertad, donde hace meses se desarrolló otra "Jornada por la Paz", similar a la de este día, Bonilla Valdez, manifestó que en esta área de Tijuana se forjó gente distinguida, que ha dejado huella, como maestros, que son dignos de presumir.

"Ese civismo que empieza en familia, se culmina en las escuelas y lo llevas como tatuaje, no se me va olvida de dónde vengo, por eso yo regreso a las colonias, mi misión no era ser gobernador y citar en el Centro de gobierno, como lo han hecho los burócratas, yo vengo a la casa de ustedes, a mí, a si me hubiera gustado que tuviéramos un gobernador", externó.

En este marco hizo un reconocimiento especial al secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, porque ante la pandemia del COVID, se la ha jugado todos los días con el peligro de contagiarse él y su familia, pero que no ha fallado por los bajacalifornianos.

Del mismo modo, destacó el trabajo del resto de los funcionarios que integran el gabinete, quienes no han descansado ni un día, con la encomienda de llevar soluciones a las demandas de la población.

"Dos años vamos a estar, pero haremos cosas como de cuatro años, lo más importante es el legado que dejemos; el exgobernador (Francisco Vega de Lamadrid), tenía hasta una sobrina en la nómina y no vivía aquí, además él nunca pagó el agua en seis años y luego dice que por qué no le quito el guante de la cara”, dijo el Gobernador Jaime Bonilla Valdez.

En las diferentes intervenciones de los funcionarios estatales, el titular de INIFE, Rene Molina Torres, dijo que el área a su cargo trabaja en escuelas de esta comunidad, como en la Primaria Venustiano Carranza, Justo Sierra (donde pidieron cubierta metálica y que en dos semanas inicia la construcción), también, Ignacio Zaragoza, donde se rehabilita el cerco perimetral.

El titular de SEPROA, Salomón Faz Apodaca, reportó que se reponen tuberías de drenaje y agua potable, como el gran reto de los organismos, puso como ejemplo la reposición de tubería del alcantarillado sanitario en Avenida Ferrocarril y calle 6ta y 12, con una inversión de casi $5 millones de pesos; en proceso, dijo, está atacar la demanda de agua potable (como el resto de la ciudad).

Añadió que se contemplan inversiones para rehabilitar el Colector Zapata y la rehabilitación de los tanques Otay y Aeropuerto, en beneficio de esta colonia; por iniciar, adelantó, están los proyectos ejecutivos para la reposición de las líneas de agua potable para la Libertad (parte alta), así como las de alcantarillado sanitario, particularmente en la avenida Padre Kino y Juan García y la calle 4ta.

EXISTE EL INTERÉS DE LA POBLACIÓN EN SOLICITAR "JORNADAS POR LA PAZ" EN LAS COMUNIDADES

Durante su conferencia matutina, el Gobernador Jaime Bonilla Valdez, reconoció que la ciudadanía ha mostrado interés de que la administración estatal lleve las "Jornadas por la Paz" a las comunidades; y es que ven un "espacio de expresión, comunicación y apoyo del gobierno, como nunca antes".

Isaías Bertín Sandoval resaltó que del total de personas que se comunican a las líneas telefónicas habilitadas para este esquema social, el 19% lo hace para pedir una "Jornada por la Paz"; en tanto que el primer lugar se lo lleva la solicitud de los equipos de cómputo a niñas y niños para fortalecer sus clases a distancia, con el 24.4%.

Agregó Bertín Sandoval que es notable el aumento de las solicitudes de la población por las "Jornadas por la Paz", iniciativa del Gobernador Jaime Bonilla Valdez; " y es que la gente ahora ve soluciones y resultados".