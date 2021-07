Está preparada BC para variante Delta: Pérez Rico

Tijuana, BC.- Ante la preocupación de los ciudadanos por los casos positivos que se han registrado en el país de la variante Delta de Covid-19, el secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, afirmó que la entidad está preparada para enfrentar la nueva cepa del virus.



“Hemos trabajado con todas las variantes de seguimiento epidemiológico, tenemos medidas más restrictivas que en otras partes del país y si nos echan la séptima o la octava variante tendremos que lidiar con ellas también”, comentó.

El Secretario de Salud dijo que es una certeza que Baja California tendrá la variante Delta debido a que ya van más de 40 casos en San Diego



“Que no la hayamos confirmado en Baja California no significa que no esté, seguramente ya está aquí también, eso no nos tiene que asustar, lo que si les digo es que los dos esquemas de vacunación te protegen contra la variante Delta, les hemos dado todos los argumentos para que tomen la decisión de vacunarse”, declaró.



El funcionario señaló que siempre se supo que las variantes llegarían a Baja California por estar a un lado de una potencia como Estados Unidos, con una alta movilidad mundial.



“Sabíamos que este iba a ser un tema para nosotros, sabíamos que algo estaba pasando porque nos estábamos infectando más, ahora sabemos que las dos variantes californianas que son 30% más infectocontagiosas fueron las que nos afectaron en noviembre”, apuntó.

En algunos estados no han tenido la variante B117



“En algunos estados de México nunca tuvieron las variantes californianas, en algunos estados no han tenido la variante B117, en algunos estados la variante P1 no ha pisado su territorio, en Baja California de las seis variantes que ahorita están de seguimiento epidemiológico de preocupación hemos tenido cinco confirmadas desde noviembre”, detalló.



Mencionó que la variante Delta es un 22% más infectocontagiosa de acuerdo a los estudios que han analizado en Baja California.