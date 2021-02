Esta es la primera casa en donde empieza la patria

TIJUANA, B.C.- Antes de que en 1994 iniciará la construcción del muro Fronterizo, hace unas tres décadas, el exitosos arquitecto Carlos Torres construyó su peculiar residencia entre México y Estados Unidos y era solo un pequeño alambre el que dividía el patio de juegos de esta propiedad entre ambos países.

“Esta es nada más un terreno que era muy grande pegado a la frontera, yo vivía en esta zona pero en un espacio más pequeño, mire este terreno y estaba buscando quien me lo vendiera, afortunadamente lo conseguí y me los vendieran como si fuera yo rico” Contó Carlos Torres. Arquitecto.

Mencionó que anteriormente sus 5 hijas jugaban y podían aventar sus pelotas y cruzar sin ni un problema ya que no existía el muro

“Había solo un alambre, un solo alambre pero un solo alambre no puede detener a niños, se pasaban debajo del alambre porque el alambre estaba puesto como a metro o metro y medio de altura y era un alambre de púas, se les iba la pelota y ahí iban ellas por la pelota o cualquier juguete y ahorita ya no, ya nos pusieron este muro” dijo entre risas.

La llegada de Trump

En el año 2017 cuando el gobierno de Donald Trump entró en vigor, una de sus principales propuestas fue un nuevo muro fronterizo, para su construcción tuvieron que pedirle permiso al arquitecto ya que su casa estaba justo en medio.

Por la historia que la sigue esta casa se ha convertido en un constante recordatorio de libertad fronteriza y hasta se llegó a celebrar una boda americana entre ambos países.

“Esto es muy curioso, de aquí para acá ya es Estados Unidos, la juez los caso del lado americano y los solicitantes estaban allá del lado mexicano, así fue la boda, ella de un lado y los contrayentes del otro, hay una sección aquí de 2 pies o 3 pies que es Estados Unidos”, apuntó Carlos Torres.

Para Carlos Torres y su familia es normal presenciar todo tipo de escenas, desde la construcción del muro hasta gente migrando intentando alcanzar el sueño americano.

“Realmente allí donde están ahora esas bardas y están unos ductos o pasos de agua son construcciones recientemente, antes no había, el caudal de este río o aguita que se forma llegaba y corría de forma natural hacia el mar, pero aquí se les ocurrió hacer una montaña para detener el agua, antes no había nada, era parejo el nivel, todo eso del cerro, la loma es inventado, es falso; entonces hicieron esto pero lo hicieron como tres veces porque la primera vez como que no les gusto, y la segunda vez que lo hicieron y pusieron sus cerros de tierra se lo llevó el agua porque no le habían puesto agujeros y a la tercera vez que lo hicieron ya le pusieron los agujeros que ahora están enrejados pero sin rejas, o sea era un pasadero de pollos que ni para que le cuento, hasta del tubo directo y entonces se dieron cuenta de que pasaban mucho y entonces ahora dijeron: “ah no ahora le ponemos rejas” al cuarto intento les salió”, platicó..

Otra de las peculiaridades de esta casa es el famoso TijuanicViu, una especie de terraza o mirador que hace referencia a la famosa película del Titanic con el objetivo de cuidar a sus hijas, algo sorprendente es que con tan solo estirar una mano se puede decir que estas del lado americano.

“Hay una barda, nosotros colindamos con una zona tipo ecológica por así decirlo, y ese pedacito de zona es una zona verde y ahi pues yo tuve que hacer una barda un poco más ancha y yo le dije a una de mis hijas:

“Oye le tengo que poner algo aquí porque no se valla a subir una de ustedes y les pase algo” y me dice mi hija “Ay papá, si nos vamos hasta allá” entonces ellas se hiban por encima de la barda y ahí colgaban sus piecitos, mis 5 niñas y fue entonces que tuve que crear una especie de vizor o terraza, lo pusimos aquí y lo llamamos “El Tijuanic Viu” por el Titanic”. Expreso.

Aunque con el paso de los años la casa se tuvo que recorrer para dejar poner el famoso “Muro Fronterizo” esta sigue siendo parte de la historia reciente de la frontera entre México y Estados Unidos.