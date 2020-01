Está en Tijuana, la casa de ‘Up’

Algunas casas sobresalen por su magnitud y talento artístico como las esculturas La Mona (Tijuana Tercer Milenio) y La Sirena en Rosarito. Otras por su colorido y dedicación como la de don Germán Ramírez en la colonia Sánchez Taboada. Unas más por su excentricidad y el misterio que las rodea como El Castillo del Diablo en la carretera Tijuana-Ensenada, pero otras se han vuelto un atractivo sin proponérselo.

En el Cañón del Sainz de la ciudad de Tijuana existe una vivienda de dos pisos que quedó en medio de la nada, en un pequeño cerro rebanado con maquinaria.

La casa fue construida hace años pero en el 2018 un conflicto entre dos hermanos con objetivos diferentes se agudizó hasta llegar a este punto.

“Me dijo ‘quiero que te salgas de esa casa porque esa propiedad es mía’ y yo le dije ‘no, no, no, tu hermano me dijo que yo me quedara aquí hasta que se arreglaran ustedes’ y entonces el otro le comentó a los de las máquinas que me dejaran en una isla”, declaró Ramón Jiménez quien cuidaba la casa cuando ocurrió el conflicto.

Hoy en día los hermanos llegaron a un acuerdo y uno de ellos se quedó con la propiedad completa que por cierto fue puesta a la venta, así lo delata un letrero en el terreno.

En la zona la casa es un punto de referencia, imposible que pase desapercibida para quienes caminan o circulan por el cruce de las calles Miguel Ángel Cárdenas y Santa Emilia de la colonia Santa Cruz.

“Pues ahorita que venía sí me llamó mucho la atención porque todo alrededor está parejo y solo la casa está en esa copa de tierra…es extraño porque escarbaron en toda el área y quedó solamente la casa… sí, sola, la dejaron ahí como tipo abandonada, la han querido desbaratar pero le fueron rebajando a los lados y pues se quedó así, yo la conocí y no era así”, mencionaron vecinos a los que entrevistamos.

Por algunas similitudes con la historia de la película “Up” de Disney, sobre todo de manera visual, donde el propietario se resistía a vender la casa en medio del crecimiento urbano, la gente la denominó así, “la casa de Up”.

Una pequeña vereda a un costado de la pendiente es el único acceso, peatonal por supuesto, a esta vivienda, que por cierto en estos momentos está habitada, aunque las personas por esta ocasión prefirieron no dar declaraciones.

La llamada Casa de UP se ha popularizado sobre todo en las redes sociales como parte de una llamativa postal urbana en el Noroeste de México, se ha convertido en Más que una Casa, pero que un futuro cercano tal vez no exista más porque se encuentra en proceso de venta.