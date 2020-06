Está a punto de la quiebra La Elotería

TIJUANA, BC.- La Elotería, un negocio familiar que aspiraba a crecer con la apertura de una sucursal en la colonia Independencia de Tijuana, representa lo que micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) de la ciudad han pasado durante la pandemia por el Covid-19.

Elizabeth Chavarín Alarcón, propietaria de La Elotería, relató que después de seis años como empresaria, es la primera vez que se encuentra al borde de la quiebra; la nueva sucursal, a punto de inaugurarse, ahora la está traspasando.

Al inicio de la contingencia sanitaria, las ventas en La Elotería bajaron 80%, comenzó a perder ganancias, ya no le alcanzaba para la renta, el servicio de electricidad, el agua y el gas.

Foto: Gustavo Suárez

La venta por aplicaciones digitales, dijo, representa un respiro insuficiente porque le descuentan en 30% de cada transacción.

Chavarín Alarcón, pese a la adversidad económica, siempre luchó por mantener a su planta de trabajo, con quienes tiene trabajando alrededor de seis años.

“Una persona embarazada la tuvimos que mandar a su casa, tuve que recortar horas, aunque la Secretaría del Trabajo dijera que eso no se podía, lo tuvimos que hacer porque si no, no podríamos”, compartió.

Así fue como pudo mantener su negocio el primer mes, pero lo peor llegó esta semana; al finalizar este mes tendrán que entregar el local de la sucursal Ermita porque se le acumuló la renta del mismo.

Foto: Gustavo Suárez

No sabemos con certeza cuándo podremos abrir y el hecho de abrir comedor nos piden que tengamos lineamientos estrictos de sanitización; el material es caro y obvio tampoco podemos solventar ese gasto”, señaló.

En cuanto a la sucursal de la Independencia, lamentó que se quedó a medias con la apertura, si no se logra traspasar, tendrá que vender todo para solventar gastos.

“La materia prima ha subido muchísimo, por ejemplo compraba el queso a 90 pesos y ahorita lo compro a 140, y pues te estoy hablando de que no somos un corporativo que tenía su colchón, prácticamente como cualquier negocio pequeño, estábamos al día”, compartió.

Para cubrir el adeudo solicitó el apoyo que brinda la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST) para las Mipymes, pero aún no tiene respuesta.

“Prácticamente si no me llega el recurso este mes, pues prácticamente estaré quebrada”, manifestó.

“Tuve que iniciar otro proyecto para poder generar algo desde mi casa, para poder solventar algunos gastos y nos ayude poquito solo a sobrevivir”, confesó.

Por último, Chavarín Alarcón comentó que no tiene dinero para poder implementar los protocolos que solicitan las autoridades y recibir comensales.