Esperan jornada electoral tranquila en Baja California

TIJUANA, B.C.- El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado espera una jornada tranquila este día en el que se llevarán a cabo las elecciones en Baja California, en donde se elegirá al nuevo gobernador.

El presidente del CCSPE, Juan Manuel Hernández Niebla, señaló que el Estado no se caracteriza por ser una entidad violenta en materia electoral por lo que consideró que el operativo que implementará la Policía Municipal será suficiente.

“En Baja California nunca hemos tenido incidentes de violencia, no vemos que la situación este como para que se vaya a generar alguno, de cualquier manera entendemos que la autoridad estará patrullando, tratando de dar certidumbre y tranquilidad a la gente que salga a votar”, expresó.

No descartó que se pudieran registrar incidentes en las casillas electorales, pero por alguna diferencia con los representes de los diferentes partidos, insistió que a parte de esto vislumbra una jornada tranquila.

Lo que deberá de haber es una vigilancia por parte de las autoridades policíacas para que no se invite al voto como lo prohíbe la ley para favorecer a un partido o candidato en especial.

“Tratar de que cada quien decida su voto de la manera que mejor le parezca, que no se vaya a utilizar el partido en el poder para efectos de favorecer a algún candidato en particular, creo que eso sería el principal reto de las autoridades en Baja California”, manifestó.

Hernández Niebla, reveló que les preocupa que de no ganar el partido que se encuentra en el poder actualmente se descuide el tema de seguridad después de las elecciones.

“Si el gobernante en turno no va repetir como que tiende a pensar que ya no es su responsabilidad, que acabó antes de tiempo y el electo pues no es todavía su responsabilidad y caemos en ese limbo de seguridad”, agregó.

Pero de llegar a suceder esta situación, aseguró que el consejo alzará la voz para que sea atendida esta problemática.