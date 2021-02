Espera familia de Isis recuperar su cuerpo para llevarlo a Hidalgo

Tijuana, BC.- Familiares de Isis Montoya se mantienen en Tijuana en espera de que se les entregue su cuerpo y puedan velarla en Hidalgo.

José Montoya Romero, hermano de Isis, quien fue asesinada el miércoles por la noche en el hotel del bar Adelitas, detalló que su padre viajó a Tijuana un día después del homicidio para iniciar con los trámites de liberación del cuerpo.

Sin embargo, hasta ayer, el cadáver de Isis Montoya, de 19 años, se mantenía en las instalaciones de Servicio Médico Forense.

“Todavía no se lo liberan porque están haciendo varios trámites, me había comentado mi papá que ya habían sacado el papel y en el Ministerio Público no se los aceptaron”, detalló José.

El hermano de la víctima explicó que sus familiares no tenían conocimiento sobre el trabajo de Isis porque, de hecho, ella les aseguraba que vivía en Querétaro y que era su esposo, Alexis, el que la mantenía.

“Nos tomó por sorpresa porque ella me hablaba, mi hermana, y me decía que estaba en Querétaro, que trabajaba y que Alexis trabajaba de camionero pero no era cierto, estaban en Tijuana”, manifestó.

José Montoya apuntó que en redes sociales se han manejado diferentes versiones sobre la relación de Isis con Alexis y aclaró que iniciaron su relación desde que ambos tenían catorce años.

“Se conocieron desde los catorce años, lo conoció en Zempoala, Hidalgo, ya llevaban mucho tiempo conociéndose, nunca me cayó bien; él nunca me dirigía la palabra, con la que yo hablaba era con mi hermana”, detalló.

Si bien su hermana no era víctima de trata, agregó, si era explotada sexualmente y hasta el momento Alexis no se ha comunicado con ellos para darles una explicación.

“Hasta el momento no ha dado la cara, la única que ha dado la cara es su mamá, es la que dio la cara, su mamá también trabaja en Tijuana, trabaja en lo mismo que hacía Isis; no es posible que tuviera trabajando a mi hermana de eso, se supone que es su marido, no puede ser que la tuviera así”, mencionó.

Siguen las indagatorias

A cinco días del homicidio doloso ocurrido en el bar Adelitas, las autoridades estatales continúan con las investigaciones para definir a los responsables de que dicho establecimiento se mantuviera ofreciendo servicios cuando no lo tenía permitido.

El representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal en el estado, Isaías Bertín Sandoval, explicó que, aunque el negocio detectado fue el Adelitas, se están implementando revisiones para encontrar otros denominados “giros negros”.

“Se sabe que en estos temas los giros negros son lugares que operan sin ningún permiso, que operan a deshoras y donde hay flujo de droga, de consumo, de venta, inclusive en varios cateos se han encontrado armas en este tipo de establecimientos”, apuntó.

En el caso del Adelitas, agregó, la investigación está enfocada a determinar a los responsables de no reportar que seguía en operación.

“Quien está brindando los permisos para operar a estos establecimientos es el municipio, entonces es ahí donde hicimos el cuestionamiento”, consideró.