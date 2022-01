Espera de 30 minutos a 1 hora en restaurantes

Tijuana BC.- Para ingresar a los restaurantes los comensales tienen que esperar de una hora a hora y media para el servicio en fin de semana.

Tras el retroceso a color naranja según el semáforo epidemiológico en Baja California, el sector restaurantero tuvo que reducir su aforo a un 50% para mantener un espacio seguro para los visitantes.

Los establecimientos se vieron obligados a quitar mesas para mantener el aforo permitido por el reglamento de las autoridades por efecto los clientes tienen que esperar haciendo largas filas fuera del espacio.

Son de 25 a 30 minutos lo que tenemos que esperar el fin de semana para que nos den una mesa, es cansado pero entendemos que es para que todos estemos seguros''

Expresó Miguel Contreras.

Prefieren retirarse

Sin embargo Miguel recordó el tener que esperar por más de una hora y tener que retirarse del lugar, “Fue una eternidad lo que tuvimos que esperar fue como una hora lo que hicimos y mejor nos fuimos” explicó.

Agregó que fue difícil acostumbrarse a la nueva normalidad al principio pero se comprende que son reglas que ayudan para enfrentar la pandemia que afronta la ciudad y el mundo.

Karla Ramírez, quien esperaba fuera del restaurante San Marcos explicó que no le importa esperar porque ella se siente segura al que los establecimientos respeten los protocolos de sanidad.

“Se me hace bien por seguridad porque no estamos todos amontonados y me siento un poco más segura” expresó.

Alto flujo de personas

Comentó que en ciertas ocasiones se tiene que retirar del lugar al observar que hay un alto flujo de personas en la espera del servicio pero que la mayoría del tiempo se tiene que esperar porque en todos los restaurantes sucede lo mismo.

“Antes cuando se miraba mucha gente nos íbamos a buscar otro restaurante pero últimamente nos esperamos en el primero porque pierdes mucho tiempo en trasladarte a otro” Explicó.

La Supervisora del restaurante San Marcos, Teresa Pérez explicó que esto ocurre más los sábados y domingos el tener un tiempo de espera de una hora a hora y media por la cual los clientes se han tenido que retirar molestos por no ser atendidos al instante.