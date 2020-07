Espera Ruiz Uribe que el diálogo resuelva asunto de caseta de Playas de Tijuana

Tijuana, BC. - El delegado federal único en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, hizo votos por que sea el estado de derecho, el diálogo y el entendimiento, los que lleven a resolver el asunto de la liberación de la caseta de Playas de Tijuana.

“La utilización de la fuerza pública, no es lo adecuado ni lo democrático”, puntualizó Alejandro Ruiz Uribe.

Expresó también, que es innegable que la mancha urbana pobló las zonas de la caseta de Playas de Tijuana y los vecinos del lugar requieren transitar sin tener que pagar peaje de sus bolsillos.

El acceso libre de estos vecinos, ha sido una demanda de muchos años ante instancias del poder Legislativo y Ejecutivo y la considero justa, subrayó.

“Estoy seguro de que el gobernador del Estado Ing. Jaime Bonilla Valdez y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), encontrarán mediante la negociación y el diálogo una solución justa a las sentidas y legítimas demandas de los habitantes de playas de Tijuana y demás fraccionamientos costeros conurbados pues ambas instancias de gobierno pertenecen a la Cuarta Transformación”, puntualizó.

Por otra parte, dijo que no es positivo que grupos radicales tomen el control de las casetas de cobro aprovechándose de la confusión, porque el decreto que presentó el Gobierno del Estado, independientemente lo que los tribunales correspondientes dictaminen respecto de su validez o no del decreto emitido por el gobernador del estado, no es para que estas agrupaciones hagan uso personal y político de ellas.

Reiteró sus votos para que todas las partes lleguen a un acuerdo y den solución a una demanda sentida de los ciudadanos que habitan en las inmediaciones de la caseta de cobro en mención.