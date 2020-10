Espera Arturo González el tiempo para decidir candidatura

TIJUANA, B.C.- A unos días de haber dejado el 23 Ayuntamiento de Tijuana, el presidente Municipal con licencia, Arturo González Cruz, espera que se definan los tiempos para incursionar en el proceso electoral interno de Morena.

En entrevista con Frontera, el también empresario señaló que de acuerdo a la Dirigencia Nacional de su partido, primero se darán a conocer las bases para definir al "representante estatal" de Morena.

"En cuanto se den las condiciones de participación, tendré que tomar una determinación, ahorita por cuestiones de la ley electoral que señala que eso se tiene que esperar a cuando se den los tiempos", expuso.

¿Qué ha hecho desde que solicitó licencia?

He ido trabajando, buscando precisamente en reuniones privadas a ciudadanos que nos piden que los visitemos y platiquemos sobre temas de cómo mejorar la atención de los ciudadanos de Baja California y particularmente de este municipio. He ido a la Ciudad de México y bueno me he encontrado trabajando en diferentes tipos de actividades, tengo reuniones a través de zoom, reuniones privadas rumbo a buscar la participación en el próximo proceso de Morena.

¿Cuáles considera que fueron los logros en un año de gobierno?

Sin lugar a duda el Gobierno dentro de la colonia, visitamos más de 900 colonias y eso para atender precisamente los problemas de cada una de ellas; tuvimos mucha actividad, logramos liberar recursos a través de un gobierno austero para efecto de que se pudieran atender las necesidades de la población, ya sea bacheo, pavimentación, luminarias, recolección de basura, recogimos basura pesada, limpiamos basureros clandestinos, pintamos cruces peatonales, arreglamos jardineras, camellones, parques, entonces fue un año de mucha actividad, pero siempre cercano a la población, siempre acudiendo a las colonias y el resultado fue que mas de 900 colonias pudimos revisar durante este primer año de gestión.

¿Ha tenido contacto con la alcaldesa Karla Ruiz desde que le cedió la Presidencia? ¿Qué pendientes dejó?

Sí, he platicado con ella, de hecho platicamos mucho antes de que ella tomara posesión del cargo de Presidente Municipal, ella era parte del gabinete, era Secretaria de Educación Pública Municipal y pues ella participaba en los proyectos que estábamos elaborando para atender a la población entonces ella le esta dando seguimiento, sabe perfectamente bien cómo se llevan las cuestiones en el municipio y estoy seguro que va tener mucho éxito.

Le comenté que en la cuestión financiera estamos bien, tenemos un recurso importante, le sugerí que hablara con el Tesorero para ver cuántos recursos se podrían destinar para ampliar las obras que se están haciendo y seguir atendiendo a la población.

¿Hemos visto que ha sostenido reuniones en la CDMX?

Me he reunido con muchos personajes cercanos al gobierno de López Obrador, y hemos platicado cuál es la situación de Baja California, cuál es el comportamiento que les preocupa del gobernador, ha habido una situación donde el gobernador ha utilizado las autoridades estatales para efecto de afectar al gobierno municipal, tratar de denostar a mi persona.

Yo todavía sigo esperando mas ataques de parte de él, lo veo como que quiere imponer su criterio sobre la ciudadanía y en ese sentido yo les quiero decir que eso no es la 4T.

¿Cómo está la situación interna con el partido en BC?

Se encuentra en un proceso de reorganización, ya lo dijo Mario Delgado, el presidente electo de Morena, que ya pronto va tomar el cargo, él dijo que ya era tiempo de ir organizando las actividades de Morena, también el expedir las convocatorias correspondientes para renovar los cuadros, renovar los representes estatales y poder seguir organizando rumbo a la elección que viene en el 2021.

¿Cuándo definirá si buscará ser candidato?

Esa convocatoria todavía no queda claro para cuándo la emiten, lo que quedó claro es que van a emitir primero la del representante estatal, esa convocatoria quedó de salir la semana que entra, ahí vamos a conocer cuáles son las condiciones de participación, pero yo me encuentro entusiasmado de seguir atendiendo a los ciudadanos, de seguir conviviendo con ellos y buscando el apoyo mutuo que debe de haber para efecto de que avancemos en los temas que le duelen al Estado y que le duelen al municipio.

En cuanto se den las condiciones de participación, tendré que tomar una determinación, ahorita por cuestiones de la ley electoral que señala que eso se tiene que esperar a cuando se den los tiempos, yo voy a ser respetuoso de esas leyes y desde luego al llamado del Presidente de la República a decir de que no aprovechen los puestos públicos para hacer política, que aquella persona que quiera participar, que busque en primer lugar, pedir licencia o renunciar a su cargo, en caso de ser funcionario, para efecto de que no utilicen los puestos públicos para hacer política. .

¿Cómo es su relación con el gobernador?

No tengo una relación ahorita con el gobernador; un gobernador que se ha portado de una manera visceral en cuanto a mi persona, en cuanto a mi Gobierno; nomás busca hacer acusaciones sin fundamento, yo le digo que no puede haber tanta maldad en el Gobierno del Estado y le hago una apelación al señor Gobernador, que nos pongamos de acuerdo, para platicar, para acordar y para trabajar en beneficio de los ciudadanos.

No podemos dejar que una diferencia que pueda tener usted, porque busque un sucesor a su medida, una persona que pueda funcionarle como títere, sea manera de tener una relación de esta naturaleza, donde el infundio, el invento, la calumnia son la cuestión que realizan para tratar de afectar la imagen del gobierno municipal y de mi persona, entonces lo invito a tener ese diálogo para el beneficio de Baja California y el beneficio de Tijuana.

Comentaba al principio de la entrevista que espera seguir recibiendo ataques...

Sí, definitivamente porque ha sido la constante, ha utilizado diversos voceros para estar tratando de denostar a mi persona, eso ya lo entiendo, pero como dije no nos va parar nadie, nosotros vamos para adelante y vamos a seguir buscando lo mejor para los ciudadanos y no vamos a permitir que este tipo de acciones que son malévolas puedan detener el camino que tenemos como objetivo para atender a la población.