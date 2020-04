Escuelas y padres tendrán que llegar a consenso para pago de colegiaturas

Tijuana, BC.-Arturo Olivas y Sandra Olvera acudieron al colegio de su hijo porque no están de acuerdo en pagar la colegiatura completa si no está acudiendo a clases y utilizando las instalaciones.

“Aunque estén tomando clases en casa, los niños no están aprovechando las instalaciones y se me hace injusto porque yo soy propietario de negocios que están cerrados y no están generando” mencionó Arturo.

En el Colegio El Principito y Patria de Tijuana les ofrecieron 10% de descuento y les pidieron enviar una carta explicando los motivos de solicitud de un porcentaje mayor. Ellos afirman que un 20 ó 30% sería más apropiado para estas circunstancias.

“Pediría que sean un poco más conscientes las escuelas porque no hay empleo, no hay trabajos, no estamos generando, entonces de dónde se va a sacar ese dinero, nadie lo esperaba, no estamos pidiendo no pagar, pero pensar que la economía se está contrayendo” dijo Sandra Olvera.

El Director del plantel Armando Navarro, quien también es Presidente de la Asociación de Escuelas Particulares de Tijuana explicó que el servicio educativo se planea en base a un todo un ciclo escolar, desde la habilitación de las instalaciones y el mantenimiento hasta la compra de materiales y el pago del personal, que se divide en mensualidades que los padres deben ir haciendo durante el año.

“Es un compromiso que se adquirió y depende la gente de ese pago, durante toda la planeación de un ciclo escolar se contratan servicios que no se pueden pagar en una exhibición” declaró Armando Navarro.

En la misma situación están la mayoría de los padres y directivos de los colegios que representan más del 30% de la comunidad escolar en esta ciudad.

Elizabeth Zavala, Directora del Instituto Celestin Freinet, una escuela de menos de 100 alumnos, dijo que para ella como para muchas otras, reducir las colegiaturas significaría un duro golpe administrativo porque siguen pagando nómina, impuestos, seguridad social, Infonavit, renta, servicios, mantenimiento y otros rubros. Y que aquellas reducciones en los servicios en estos momentos se compensarían con los gastos de materiales de higiene y limpieza que harán para cuando se dé el regreso a clases.

“A nosotros ningún recibo nos llega en cero y es importante que del gobierno recibamos el apoyo, una prórroga o una estrategia de pago de impuestos, porque no estamos negados a pagar pero sí necesitamos apoyo” expresó Elizabeth Zavala.

La Secretaría de Educación no se ha pronunciado al respecto y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que sí se tienen que pagar las colegiaturas, aunque recomendaron buscar acuerdos entre los colegios y los padres de familia.

“Si los padres no pagan ponen a su institución educativa en una situación bastante delicada porque algún día vamos a regresar y el padre de familia espera encontrar todas las instalaciones en las mejores condiciones y también espera ver a todo el equipo docente completo” agregó Karla Pastrana, Directora del Colegio Cenzontle.

Por su parte, Gustavo Fernández, Director del Colegio Eiffel y ex Presidente de la asociación de Escuelas Particulares de Tijuana hizo hincapié en que las instituciones deben seguir trabajando en línea con los maestros, alumnos y padres de familia en esta situación extraordinaria y que la comunicación entre la comunidad escolar es fundamental.

“Hemos recibido a padres de familia que nos dicen que les están recortando el ingreso y cada escuela no nada más ahorita sino siempre hemos tenido la sensibilidad de escuchar y si hay alguna circunstancia haces por ejemplo un convenio de pago” añadió Gustavo Fernández.

Cada escuela está tomando su determinación, por lo que los padres de familia y los directivos tendrán que llegar a acuerdos para que esta crisis que por lo pronto tiene fecha al 30 de abril (pero que podría extenderse) afecte lo menos posible a todos los sectores.