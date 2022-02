Escuelas del Sistema Educativo Municipal podrían iniciar clases híbridas en marzo 

Tijuana, BC.- Estudiantes de los planteles pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública Municipal (SEPM), tanto de educación básica, como de educación media superior, podrían regresar a las aulas el próximo mes de marzo, aunque existen las condiciones para iniciar con un plan piloto la última semana de febrero.

Cabe señalar que el regreso a clases de manera virtual se dio en las fechas estipuladas; para educación básica el 6 de enero, luego de concluido el periodo vacacional de fin de año, mientras que para educación media superior, fue el pasado 8 de febrero.

El esquema de educación híbrida, consiste en mantener clases virtuales al tiempo que las presenciales; como se ha informado puntualmente, en las aulas cada salón estaría trabajando con un aproximado de 10 alumnos, dividiéndolos por inicial del apellido paterno, es decir, lunes y miércoles asistirían los estudiantes cuyos apellidos inicien con las letras A a la M; martes y jueves de la N a la Z, y los viernes que presentan algún tipo de rezago educativo.

Posibilidad de clases virtuales

Existe la posibilidad que durante el inicio del esquema de educación híbrida, haya algunos grupos que se mantengan en clases virtuales únicamente mientras transcurre el proceso de reincorporación a las aulas, es decir, durante las primeras semanas posteriores al regreso, esto dependiendo del acuerdo que se logre con los padres de familia, considerando que habrá algunos que podrían no estar de acuerdo con el regreso a clases presenciales de sus hijos.

El regreso seguro a clases presenciales, contempla dar seguimiento a medidas como el uso obligatorio de cubrebocas, lavado constante de manos y uso de gel antibacterial, no saludar de mano ni de beso, mantener una distancia de 1.5 metros entre cada persona, desinfectar los mesabancos de manera periódica, mantener las ventanas de las aulas abiertas, no comer dentro de los salones de clases, y no compartir objetos personales. En cada plantel colocarán carteles donde se establecen estas medidas.

La matrícula escolar de la Secretaría de Educación Pública Municipal, es de 3 mil 832 alumnos de educación básica, 396 estudiantes de educación media superior, y 460 docentes, además de personal administrativo, quienes ya están listos con los protocolos de seguridad sanitaria para que se dé un regreso a clases presenciales de manera segura.