Escasez por virus llega a farmacias de la zona Este

Al igual que en el Centro y Zona Río de la ciudad, farmacias de la Zona Este no cuentan con tapabocas y gel antibacterial debido a la alta demanda de la población por el tema del coronavirus o Covid-19.

Ayer en un recorrido en el fraccionamiento El Dorado, Nicolás, empleado de una cadena de farmacias, informó que desde hace un mes aproximadamente no cuentan con cubrebocas y gel antibacterial, y desconocen hasta cuándo llegará el pedido.

Comentó que este incremento lo registraron desde que se empezó a escuchar el tema del coronavirus, y actualmente en ninguna de las sucursales tienen.

Sobre todo llegan madres con sus hijos en búsqueda de cubrebocas para que los lleven en sus jornadas escolares, agregó.

Cuando les llega un poco de mercancía, dijo, en cuestión de horas, se vende porque es mucha la demanda.

Cuando los clientes ven que no hay los artículos que no necesitan, compran vitamina C, para reforzar su sistema inmunológico.

Caso similar en la colonia Mariano Matamoros Norte, en donde farmacias tampoco contaban con estos artículos de mayor demanda.

Ángeles, trabajadora del lugar, comentó que casi todos los días reciben personas en búsqueda de tapabocas y gel antibacterial, este último, lo buscan en envase grande, pero solo tienen en botes pequeños.

“Desde hace un mes no tenemos, y me llegan dos o tres y vuelan, de la gel antibacterial ayer me llegaron 25 y en una hora se vendieron todos”, comentó Ángeles.

También han visto un incremento de ventas en las toallas desinfectantes, vitamina C en gomitas para los niños y ampolletas para adultos, toallas alcoholadas y productos de limpieza como el lysol.

Mencionó que en comparación con como sucedió en otros puntos de la ciudad, cuentan con papel de baño y los clientes no se han peleado por ellos.

Esta situación se repitió en al menos otras cinco farmacias de la Zona Este, por lo que están a la espera de un nuevo pedido.