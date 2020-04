Escasean recursos humanos y fármacos contra pandemia

Tijuana, BC.-En los diferentes hospitales públicos falta personal médico y fármacos para que la Secretaría estatal de Salud controle la propagación de la enfermedad en la región, reconoció el titular de la dependencia, Alonso Pérez Rico.

Ante el escenario de que en las dos primeras semanas de mayo habrá más pacientes y decesos por el Covid-19, expuso que la población puede contribuir a controlar la mitigación del agente patógeno entre la comunidad al permanecer en el hogar, de lo contrario los contagios se esparcirán más en el Estado y ninguna institución pública podrá darse abasto.

El saldo

En ese sentido, Pérez Rico informó que Baja California cuenta con 565 pacientes afectados por el coronavirus y 72 personas a que murieron a causa de esta enfermedad.

Del total de confirmados con Covid-19 entre ayer y el pasado viernes, 405 fueron nuevos casos en el Estado.

En ese mismo periodo Tijuana se mantuvo como el Municipio con mayor incidencia y decesos por contagios de coronavirus.

Y la tendencia, dijo el titular de la Secretaría de Salud, indica que se disparará la enfermedad debido a que está activa la propagación del virus comunitario.

Asimismo, lamentó que la población sea inconsciente de la situación al salir a las calles por motivos de fiestas y reuniones, pues los efectos dañinos se verán reflejados dentro de catorce días.

Por ello, el funcionario estatal dijo que es urgente la contratación de médicos especialistas, internistas, enfermeras, auxiliares, entre otros.

“En esas especialidades es en donde hay menos producción de médicos especialistas. Y ahorita tenemos que echar mano de cualquier otra especialidad”, reconoció.

Alonso Pérez Rico mencionó que de los mil 200 trabajadores que laboraban en el Hospital General de Tijuana (HGT), el 30% tuvo que ser retirado porque son parte de la población vulnerable para el Covid-19 al ser mayor de 60 años y padecer diabetes e hipertensión.

Otra parte del personal de diferentes hospitales por temor pidió licencia para ausentarse durante la contingencia de la pandemia.

“Una persona que no quiere estar ahí ahorita que vamos empezando, no estará ahí cuando se empeoren las cosas. Entonces, no vamos a contar con ellas desde el principio.

“Todos tenemos miedo, esa es la verdad. Tenemos miedo porque vamos a espacios y lugares donde tenemos a pacientes con Covid-19, pero es el miedo en el que vivimos toda la vida como área médica”, agregó.

Falta de medicamentos

Por otra parte, el secretario de Salud también reconoció que existe desabasto de medicamentos para tratar a los enfermos por coronavirus.

Esto después de que los familiares de ellos denunciaran que se les obliga a comprar fármacos para atender a las víctimas de la pandemia.

Pérez Rico dijo que actualmente necesitan el fármaco llamado Mirasolam de 50 miligramos, el cual sirve para que los pacientes se mantengan dormidos cuando estén entubados a un respirador.

Aseguró que de ese medicamento en la modalidad de 15 miligramos cuentan con 85 mil dosis.

Asimismo, afirmó que iniciará un investigación dentro del HGT, pues el personal infringe al pedir medicamentos a los familiares, pues no se venden en las farmacias comunes.

Explicó que actualmente utilizan hidroxiclorohina y antirretrovirales, sin embargo una de las consecuencias es que se pierden defensas para librar ciertas enfermedades aparte del covid-19.