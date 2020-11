Escapa menor de su casa por exceso de tareas

Tijuana, BC.- Por medio de redes sociales se difundió un mensaje en donde una joven decía que su hermano había huido de su casa, ya que estaba cansado de hacer tantas tareas, publicación que causó polémica y puso en alerta a vecinos del menor.

La hermana del pequeño dijo en entrevista con GH que fue alrededor de las 6:00 horas que su hermano dejó la propiedad donde viven y tardaron 8 horas en encontrarlo, comentó que estaba cerca y fueron dos hombres los que lo regresaron a casa.

El menor de solo 12 años de edad cursa el primer año de secundaria, esta mañana dejó una nota escrita con su puño y letra donde describe que estaba harto de las tareas, que no podía màs y que se iba de la casa porque estarían mejor sin el, acto que llenó de angustia a sus familiares.

"Por favor ayúdenme a compartir mi hermano se salió de la casa hace 12 años.. no conoce nada. Agarró su mochila y dejó una nota, no sabemos a qué hora se salió ni nada.. en la mañana al despertar nos dimos cuenta de que no estaba. Se llama Eduardo. Se fue de el Jibarito.. por favor compartan.. Puede estar por Salvatierra, Flores Magón, Loma Bonita etc, todo alrededor.. Comuniquense a estos numeros por favor si saben algo".