Es seguridad preocupación tras 1 año de López Obrador

A un año de asumir Andrés Manuel López Obador la Presidencia de la República, diversos personajes del sector empresarial de los municipios de Baja California, coincidieron en señalar que uno de los pendientes ha sido el combate a la inseguridad en el país.

Uno de los aspectos de este tema en el que coinciden, es que la estrategia para revertir esta situación no ha funcionado.

“Los números revelan que no se ha podido combatir y aunque es poco tiempo para evaluar el trabajo del Presidente de la República, los ciudadanos esperamos más resultados”, consideró Rafael Crosthwaite Reyes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Rosarito.

Eugenio Lagarde Amaya, presidente de Canacintra Mexicali

Lo bueno:

-Política de ataque frontal a la corrupción

-Política de Austeridad gubernamental

-Autonomía al Banco de México que ha permitido una estabilidad en la paridad de la moneda Pesos-Dólares

-Conclusión en la negociación del T-MEC

-Implementación en la franja fronteriza del IVA al 8% y 20% ISR

Lo malo:

-Cancelación de la construcción del Aeropuerto Internacional de la CDMX

-Lentitud en el tiempo de respuesta en trámites de las dependencias de Gobierno debido a los recortes de personal en las dependencias federales.

-Toma de decisiones Centralizadas.

-Inseguridad desbordada y nula claridad en la estrategia de seguridad que implementará este gobierno para revertir las estadísticas de criminalidad en el País

-Falta de precisión en las políticas públicas y criterios para la toma de decisiones, lo que frena la inversión nacional y extranjera por una falta de certidumbre.

-El país se encuentra en una recesión técnica y el pronóstico de crecimiento para 2020 es cero.

Lo pendiente:

-Retomar el tema de interconexión energética de Baja California con el resto del País.

-Mayor inversión en infraestructura eléctrica en Baja California.

Rafael Crosthwaite Reyes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Rosarito.

Lo bueno:

-A un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo bueno ha sido el combate a la corrupción que era un cáncer que impedía el desarrollo de México.

-Por lo menos no se escuchan los famosos “moches” como antes, lo que es una buena señal para dar confianza en las instituciones.

Lo malo:

- La cancelación del aeropuerto en la Ciudad de México ha sido una mala señal pues desalentó las inversiones y lo peor es que el aeropuerto de Santa Lucia, aún no queda muy claro si en realidad se construirá por los conflictos que atraviesa.

-La inseguridad también es un tema delicado, los números revelan que no se ha podido combatir y aunque es poco tiempo para evaluar el trabajo del Presidente de la República, los ciudadanos esperamos más resultados.

Lo pendiente:

-Pacificar al País es uno de los grandes pendientes del gobierno federal, también se debe dar certidumbre para que la economía crezca y se genere confianza en el extranjero y en México para que las inversiones fluyan.

-No hay certidumbre que de certeza a las inversiones y eso puede afectarnos a todos, en el corto tiempo.

-Tampoco se han visto proyectos nuevos, ya que por ejemplo en el caso de Baja California, más concretamente de Rosarito, la planta desaladora y el tren costero son proyectos que ya estaban muy empezados.

Rosario Castillo Ceja, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Similares (Rebasi) de Rosarito.

Lo bueno:

-En este primer año de Gobierno Federal, desafortunadamente no hay muchas cosas buenas que hayan pasado si se toma en cuenta las grandes expectativas y promesas que se generaron, en torno al nuevo presidente.

-El discurso del combate a la corrupción sigue sonando como toda una promesa, pero aun no se ven sus alcances.

Lo malo:

- La inseguridad que continúa azotando imparablemente a varios estados del País incluyendo a Baja California, las políticas utilizadas por el Gobierno Federal para su combate hasta el momento, no han dado resultados pues cada vez hay más temor por el grado de violencia que se utiliza por parte de los delincuentes.

-Ha faltado procuración de justicia y además tampoco se ha apoyado al sector productivo, que cada día ve más difícil mantener un negocio abierto por los impuestos y la falta de incentivos.

Lo pendiente:

-Retomar el caso de Baja California en cuanto a los temas de impuestos ya que, los alcances en las reducciones del IVA e ISR son limitados por la serie de requisitos que se tienen que cumplir para gozar de este beneficio.

-La promesa dijo, era bajar el IVA al 8% sin restricciones como era antes de que incrementara pero en los hechos reales el beneficio es menor, por lo que se debería cumplir sin reparos con este pendiente.

-Por supuesto la inseguridad es aún materia pendiente, pues ni con la creación de la Guardia Nacional se ha logrado avanzar ni un ápice.

Francisco Ruiz, analista político.

Lo bueno:

-El Presidente la República tiene excelente aceptación, excelentes estrategias de comunicación, le está diciendo al pueblo lo que quiere escuchar. Designó a Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores, que conoce el mundo.

Lo malo:

-Realmente las expectativas no se han cumplido ni hay resultados asombrosos. Si nos vamos a cuestiones de seguridad, economía, se ve que no hay ningún tipo de crecimiento.

-En materia de seguridad, la falta de estrategia es clara, no me baso únicamente en el tema del lema ‘abrazos no balazos’ sino en la falta de estrategia seria que refleje resultados.

-La entrega de becas es para mantener el apoyo. No son asistencialistas sino campañas permanentes.

-A partir del 2020 cuando la economía no se ha tan favorable para nuestro País no solo por el manejo que se está llevando internamente sino por la recesión mundial que se vislumbra, los ciudadanos cuando realmente les pegue en los bolsillos, van a empezar a notar que los otros datos del presidente López Obrador son imprecisos.

Lo pendiente:

-Los temas seguridad y económicos.

Jorge Menchaca Sinencio, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ensenada (Canaco).

Lo bueno:

-Lo más resaltable es la lucha que se está haciendo contra el tema de la corrupción y definitivamente la disminución del IVA y el ISR en la frontera Norte es una ventaja competitiva tremenda que nos genera a todos los bajacalifornianos y principalmente a Ensenada, tenemos una tasa preferencial y eso nos permite un margen para hacer negocio teniendo mejores ganancias, asimismo el haber logrado un acuerdo con los comerciantes y empresarios de incrementar al doble el salario mínimo, otro aspecto que hay que resaltar es su interés en la zona Sur del Municipio de Ensenada, nadie había tenido tanto interés en la zona Sur como lo ha tenido él y el procurar que se genere ese nuevo municipio les va a dar una tranquilidad para operar ellos solos, el proyecto de la carretera vemos que viene avanzando y creemos que si se logra ese proyecto va a detonar esa zona.

Lo malo

-El equiparar el tema de las factureras a delincuencia organizada es parte de lo negativo porque espanta la inversión y ese tipo de presiones y nuevas metodologías de recaudación lo vemos negativo y delicado que se haya incrementado el presupuesto de ingresos de la federación llegando arriba de los cinco billones , hay un incremento muy fuerte cuando hay una disminución en la ventas de petróleo y en las remesas, todo ese dinero extra va a salir de la recaudación que se le va a ocasionar a los contribuyentes, principalmente a los que estamos cautivos, otro desacierto ha sido la falta de apoyo al emprendedurismo y al turismo, se desapareció el organismo encargado del turismo y el Instituto Nacional del Emprendedor, esto nos deja fuera de competitividad , son dos temas demasiado importantes.

Lo pendiente

-La seguridad es uno de los temas más delicados que tenemos que resolver, se tiene que dar certeza porque nos ocasiona una afectación en el turismo, nos espanta a la gente de que venga e invierta, el tema de la seguridad es el más importante que tiene que atacar y resolver porque sin eso no se va a dar nada en los demás detonadores económicos por más dinero que le metan, a nivel local no podemos negar que hay un incremento en los índices delictivos que nos preocupa. Tenemos un problema muy grave con los cruceros porque se nos está bajando menos gente de los barcos, están espantados por todo lo que está pasando en México, estamos pagando las broncas de Sinaloa y otros lugares.

Armando León Ptacnik, Presidente de la Federación baja California de Coparmex.

Lo bueno:

-La lucha que ha emprendido en contra de la corrupción es un elemento muy valioso de su administración y la intención que tiene para acabar con la impunidad, vemos que se está dando proceso a denuncias contra funcionarios incluso del propio gobierno federal como es el caso del superdelegado de Jalisco, además el caso de Rosario Robles y las probables acciones contra Romero Deschamps, creo que va en serio el combate a la corrupción, con el tema de impunidad que también va muy de la mano, vemos que se está llevando a juicio y denunciando incluso a personas de otros poderes como el judicial y eso hay que reconocerlo.

Lo malo

-Primero está el no crecimiento de la economía del país, si bien es cierto que hay problemas exógenos, sin embargo, los problemas internos no han sido debidamente atendidos como por ejemplo, no se ejerce el gasto que es tan importante para a economía, lo estamos viendo reflejado en el decrecimiento que ha tenido la industria de la construcción, ha generado una falta de confianza con los inversionistas porque también ha venido a la baja la inversión privada y extranjera aunque se mencionen otros datos y eso es producto de la incertidumbre que generan las políticas públicas como la cancelación del aeropuerto de Texcoco es un asunto que alerta mucho al inversionistas y el problema de seguridad es algo que ha afectado mucho al sector privado, además de la confrontación que ha generado en la sociedad con el tema de los fifís.

Lo pendiente

-Revertir ese no crecimiento y para eso se tienen que activar medidas efectivas para la seguridad, implementar políticas sanas para la educación porque se va a descomponer con lo que está pasando con los normalistas y los sindicatos, el tema de seguridad es de las asignaturas pendientes que requiere mayor atención, por supuesto ejercer un gasto productivo y me refiero a infraestructura y también está pendiente que se respete los órganos autónomos, ya que son el resultado de muchos años de esfuerzo buscando ciudadanizar algunas de las decisiones de gobierno y han sido muy afectados.

Laura Alicia Camarillo, directora la Facultad de Derecho de Tijuana.

Lo bueno:

-Hay un gran avance al establecer un acuerdo a favor de la equidad entre hombres y mujeres, como la terna más reciente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es solamente para las mujeres.

Lo malo:

-Un tema muy latente es el tema de seguridad pública, creo que lamentablemente no se han logrado los objetivos mínimos que se pueden alcanzar en una primera etapa. Hay una discusión vigente entorno a si hay libertad de expresión, porque no acepta la réplica.

Lo pendiente:

-La seguridad.