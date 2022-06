Es opcional aún uso de mascarilla: Marina

Tijuana BC.- El uso de cubrebocas seguirá siendo opcional en el estado pese a que recintos educativos como la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas han implementado nuevamente la obligatoriedad, comentó la gobernadora de Baja California.

Marina del Pilar Ávila Olmeda descartó que los contagios por Covid recientes representan un alza en el riesgo de la enfermedad, puesto que no se han registrado brotes masivos en lugares concurridos dentro del Estado.

Evidentemente nosotros lo estamos sugiriendo, de eso se trata, de quien lo use lo haga de la manera correcta, afortunadamente los casos que tenemos actualmente son casos que no han presentado gravedad, no están en hospitales”