TIJUANA, B.C.- Las mujeres siempre están más interesadas en saber qué está sucediendo y cómo lo pueden resolver, afirmó Blanca Estela Fabela Dávalos, ex directora y ex presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Baja California.

“La mujer representa el 52% de la población, la mujer representa el pilar de la sociedad y de la familia, eso me queda muy claro, en las reuniones que tengo el 90 o 70% son mujeres”, manifestó.

La licenciada en Derecho, quien aspira a una candidatura por la alcaldía de Tijuana, aseguró que es importante resaltar el empoderamiento femenino y exhortó a las mujeres a luchar por sus derechos.

¿Qué papel tiene la mujer en la política mexicana actual?

Hemos ganado mucho espacio, a brazo tendido o a brazo abierto, porque no ha sido fácil la lucha para lograr que se reconozcan los derechos, para la igualdad de derechos en política, sin embargo se va ganando.

Aún falta mucho por hacer, no se ha logrado de manera total, pero ha habido un gran avance y hoy por hoy tenemos, por ejemplo, una paridad en el Congreso de la Unión.

Creo que es el tiempo de las mujeres y que es tiempo de que demostremos que habemos muchas mujeres preparadas que podemos hacer un excelente trabajo al frente de cualquier institución del orden que sea, de donde nos pongan.

Si somos capaces de desarrollar cuatro o cinco roles en un solo día; al menos soy madre, soy esposa, soy profesionista, de repente ama de casa también; entonces sabemos hacer muchas cosas.

Si las mujeres podemos manejar una casa, a una familia, si hay mujeres solteras que son pilares de la economía y pilares de su familia, hacen todos los roles, cómo no vamos a poder manejar la casa grande que es la ciudad.

¿Qué opina de que Arturo González Cruz dejó el cargo y ahora tenemos a Karla Ruiz como alcaldesa suplente?

Son cosas que suceden, por algo hay una suplente, no sabes que va a pasar en el camino, en este caso con el Alcalde, nunca sabes, él tenía derecho a aspirar a otras situaciones; no creo que haya hecho el mejor papel con todo respeto, pero al final para eso existe una suplencia y la suplencia está funcionando.

No podemos decir que la administración terminó, para evaluar los resultados de esta administración tenemos que esperar a que concluya, para incluir el trabajo que está haciendo la suplente.

¿Cómo ve la inseguridad en Tijuana? ¿Qué cree que falta o que se necesitaría hacer?

Creo que esto no es un diagnóstico personal, es un diagnóstico público, tenemos un gran problema de inseguridad en la ciudad y en varios municipios del estado.

Habría que ver si con esta nueva administración se resuelve la situación, me parece que hay que apostarle al tema de la prevención, que es un renglón que en mi opinión fue olvidado por la primera parte de la administración municipal, si a eso le agregamos también el tema de la pandemia y un montón de situaciones, tenemos los resultados que tenemos.

Muy importante es utilizar el recurso humano con el que contamos, que existen dentro de las propias corporaciones, eso me parece que es de suma importancia.

Como aspirante a la alcaldía de Tijuana ¿Considera tener la experiencia necesaria?

Claro, claro que estoy preparada para acceder al cargo al que estoy aspirando ¿Por qué?, he estado en varios puestos públicos, pero principalmente en puestos donde me ha tocado administrar recursos muy importantes.

Solamente en la última institución, que es DIF Estatal, había 808 empleados y una cantidad de recurso bastante considerable, de la cual me recortaron el 20%. Me entregan una institución quebrada y a parte me quitan el 20% del recurso del presupuesto, pero yo al año tres meses entregó una institución con un superávit ¿En qué se traduce eso? En que se hizo una buena administración del recurso, y que el recurso se llevó a quien tenía que llegar.

¿Cómo ha sido la reacción de los tijuanenses ante su aspiración?

Excelente, excelente reacción, muy buena aceptación y yo le agradezco todo su apoyo a la gente que me lo brinda en las redes, en mi teléfono; yo soy mi teléfono y recibo muchos mensajes de apoyo.

Creo que la gente tiene esperanza y están muy interesados en que sea una mujer, hay un muy buen ánimo de la gente, una buena aceptación para que sea una mujer la que esté al frente, esperemos a ver qué es lo que define nuestro partido.

Un puesto trae consigo campañas de todo tipo, ¿Cómo mujer no teme lo que se avecina en las campañas?

No tiene nada que ver una cosa con la otra, el ser mujer y lo que se avecine en las campañas. Desde que te metes en esta situación, no será la primer campaña en la que estamos, sabes que te vas a exponer a la guerra sucia, sabes que te van a poder sacar una y mil falsedades, pero al final del día tu trayectoria y tu trabajo te respaldan, lo digo recio y quedito, yo no tengo NADA, ni una cola que me pisen.

¿Cómo es su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador?

De respeto, lo conozco a él en las campañas, no es mi amigo, ni creo que me ubique en el mundo de todos los que estamos en la republica; tengo fotos con él e incluso hasta firmadas de muchos años, porque en las campañas uno siempre trata de sacarse las fotos con el candidato, en este caso ahora el presidente. Pero que te diga “Es mi amigo”, No, mentiría si lo dijera.