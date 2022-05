Es complicado denunciar actos de violencia: Inmujer

Tijuana BC.- El Instituto de la Mujer del Estado (Inmujer) reconoció que es complicado denunciar actos de violencia ante la Fiscalía General de Justicia (FGE), a pesar de que las víctimas presentan evidencias.

La directora de la dependencia, Karla Jannette Pedrín Rembao, señaló que las autoridades fiscales cometen un delito al menospreciar los casos, pues incumplen con el protocolo de justicia con perspectiva de género, en el cual el dicho de la víctima es verdad hasta que se demuestre lo contrario.

Por ello, recomendó a la población llamar a la línea telefónica 089 para iniciar una pre denuncia y obtener el apoyo jurídico y sicológico del personal del (Inmujer), o bien, acudir al módulo de atención del instituto.

Ahí nosotros acompañamos y les hacemos ver a la agente fiscal, al agente investigador, que debe aplicar la carpeta de investigación con perspectiva de género, no lo van a hacer de mutuo propio, porque no es algo que sea normal, no es una práctica normal”