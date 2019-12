Es clave quitar 'minicasinos' por seguridad: Fiscal estatal

La detección y el decomiso de “minicasinos” será la clave para lograr una disminución en la venta de droga y homicidios a mediano y largo plazo, aseguró el fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández.

En entrevista exclusiva con GRUPO HEALY, Ruiz Hernández detalló que, con la creación de la nueva Fiscalía General del Estado, se plantearon estrategias y programas preventivos.

Detalló que uno de los enfoques será retirar de las calles las “maquinitas”, las cuales influyen para que los menores caigan en actividades delictivas.

A su llegada a la Fiscalía ¿cuáles serían los puntos que se tenían que atender y, viendo desde fuera, cuáles eran las deficiencias?

Me tocó hacer un estudio hace tiempo y, de ese estudio, resulta que la sociedad no cree en sus funcionarios, principalmente los de procuración de justicia, te digo sobre la Secretaría de Seguridad Pública, donde estaba la Policía Estatal Preventiva, porque hablar de ellos era hablar de delincuencia.

Cuando ves esa problemática en la sociedad, tienes que hacer un cambio y el cambio fue fusionar o desaparecer esas instituciones y generar una nueva que pueda ser respetada y que tenga credibilidad ante la sociedad y eso fue lo que hicimos.

Cortar de raíz ese mal donde la sociedad no siente confianza en los funcionarios por tantos actos de corrupción.

Generamos una nueva institución, ahora se llama Guardia Estatal de Seguridad e Inteligencia.

Creamos la Fiscalía General y tuvimos que crear un Centro Estatal de Inteligencia porque cada quien trae su información que más le conviene.

Todo mundo tiene tecnología, la Municipal, la Estatal Preventiva, los Ministeriales, aduanas, la Marina, todo mundo tiene información pero nunca llega a una carpeta de investigación.

En su presentación usted comentaba que una de las problemáticas era que no se desahogaban estas carpetas de investigación ¿cómo se planea solucionar esta situación?

Primero, como no tenemos el recurso humano para lograr la confianza en los que estaban, logramos ir a la Federación y pedirles que nos facilitaran recurso humano, tuvimos la oportunidad de tener en el estado 50 elementos de inteligencia, 100 de investigación, 50 operativos.

En base en eso, los resultados que hemos logrado mediante este personal calificado, nos ha permitido disminuir la incidencia en materia de ilícitos, es importante el logro que se ha obtenido en el poco tiempo que llevamos a cargo de la Fiscalía.

En el tema de la PEP ¿cuántos elementos fueron dados de baja, qué irregularidades o qué actos estaban cometiendo, y se les inició alguna carpeta de investigación?

Ese error se ha venido cometiendo de forma permanente, yo no voy a jugar a lo que digan o dejen de decir las cuestiones mediáticas, yo juego a buscar una verdad.

Yo no corro o despido, doy de baja, no generamos ni delincuentes ni inocentes, siempre buscaremos la verdad.

Si me informan que hay una percepción de corrupción dentro de la corporación, vamos a ver quiénes son responsables y los que sean responsables se les abrirá una carpeta de investigación y serán judicializados.

¿Cuál es el papel que tiene la Fiscalía General del Estado en el combate de la venta de droga?

Tenemos dos programas, uno que es ataque frontal y permanente a la delincuencia, pero no sirve que estemos atacando a la delincuencia si estamos descuidado a la adolescencia.

En cualquier antro ingresan menores y, en lugar de que sea centro de diversión, se convierten en tienditas donde les venden o les facilitan el uso de la droga y más.

Empezamos a cuidar a la adolescencia, cuidando a que no se le toque por parte de la delincuencia.

Creamos la estructura para poder condenar la corrupción a menores, vamos a empezar por donde más les duele, en las “maquinitas”.

Tenemos que acabar con la violencia en familia, te lo genera esos establecimientos de juego y los lugares donde se les suministran drogas a los menores de edad.

Hemos venido haciendo operativos donde se les está sancionando a todos aquellos comercios que su giro corresponde a otra actividad y realmente viven de tener un “casinito” ahí y que los menores de edad sean los que los utilicen.

Procedemos a clausurar el inmueble en un inicio y decomisar esas “maquinitas” para que no se siga generando vicios a la adolescencia.

En materia de homicidios, durante 2018 se tuvieron cifras históricas en Tijuana y Baja California, este año van más de 2 mil en Tijuana ¿qué se va a hacer para solucionar esta problemática?

En principios, el mes pasado que se dio, se lograron más de 300 órdenes de aprehensión, en las cuales, cerca de 40 fueron por homicidio; no fueron por uno, ni por dos, sino por muchas que se habían cometido.

Se empezó a limpiar a la comunidad de todo ese personal que tenía ya un reconocimiento como delincuente y, si tenía alguna orden de aprehensión, ejecutarla.

Son programas que se vienen fiscalizando a través de las carpetas de investigación, con el personal de inteligencia, para ver cómo detectamos, sin generar ni crear delincuentes o inocentes, sino buscando la verdad y buscando quienes tienen ilícitos para poder ser judicializados a través de una carpeta de investigación.

Se comentaba anteriormente, en el gobierno municipal y el estatal, que una problemática era que las personas aseguradas con armas de fuego eran puestas en libertad ¿cómo les está yendo en ese tema?

Primero tenemos que tener un control sobre el armamento que pertenece a la corporación y quienes han estado cruzando armas privadas.

Es muy delicada la problemática del armamento, existe, no se puede esconder; cuando un delincuente quiere un arma, la adquiere como en diez minutos.

Cuando nosotros queremos adquirir un arma por medio de licitación, nos tardamos como 18 meses, hay una gran diferencia.

En fechas próximas se va a anunciar un programa que tiene la Fiscalía General como la Secretaría de Seguridad para ver cómo se detiene ese tráfico de arma, tenemos que resolverlo.

Es una solución que tiene que ser pronta porque, desgraciadamente, las armas se venden a través de Internet y las compran en partes, van comprando el cañón, la cacha, ya teniendo la estructura, aquí las arman, llegan por todos lados, contrabando hormiga con partes de armas y así se iniciaron, se hizo una verdadera industria.

¿Con el cargo tan importante que tiene siente temor de que en algún momento quieran ofrecerle algo miembros de algún cártel?

Manejé a mi llegada cuatro principios que para mí son elementales en el actuar de la función pública.

El primero fue inteligencia para hacer las investigaciones correctamente, armar bien las carpetas de investigación donde se tengan las pruebas y se acredite el acto ilícito, no juzgar a gente que sea inocente.

El otro es honestidad, debemos ser el ejemplo de toda la institución, si queremos que la autoridad se respete, que la institución se conserve como respetada a futuro por la sociedad, que no se le etiquete como corrupta, como parte del crimen, el nombre de la institución para nosotros es muy importante.

Cero corrupción, no permitiremos que la institución se manche.

Humildad, para tratar a todos igual, que se tenga un esquema de atención a la gente que más lo necesita.

El otro era el poder para poder ejecutar todos estos trabajos que estamos haciendo con la fuerza necesaria con la autoridad necesaria pero sin atentar a los derechos humanos.

Esos cuatro principios son una regla que tienen que seguir para que la institución sea respetada y que la sociedad crea en ella, eso estamos haciendo.

Cuando trabajas bajo esos principios, difícilmente se atreven a acercarse a ti algún grupo criminal porque está muy definido lo que vas a hacer y qué es lo que estás representando en tu vida.

Se comentaba el mes anterior que solo el 18% de los homicidios se han judicializado ¿cuál es su opinión de esa situación?

La percepción que yo tenía es que no se investigaba nada, en un homicidio era más un esquema de detección que de integración con la verdad con las carpetas, se tiene que cambiar.

Un caso de posible corrupción fue el del gobierno anterior, la gente está esperando ver si Kiko Vega robó o no robó, si le van a hacer algo ¿ya hay una denuncia?

La denuncia se está integrando, se están generando los oficios y en el ámbito que le corresponde a la Fiscalía porque son delitos que tienen que tener alguna normatividad y algún esquema donde realmente puedes llegar al responsable porque si son manejos que se dieron en materia administrativa tiene que haber un procedimiento previo que determine el perjuicio que se cometió y por quién se cometió, quién fue el responsable.

Normalmente, en estos casos, resulta que el responsable es el menos responsable, el tesorero, el secretario, cualquier funcionario de menos rango sin que puedas acceder al principal.

Pedí que, si queda en mí, se haga una investigación correcta, integrarla y realmente llegar a quien tuvo el beneficio, es por eso que estamos creando la fiscalía de Inteligencia Financiera.

Queremos que resulte un responsable pero con la verdad, saber quién fue el beneficiado con el uso de estos recursos.

¿Existe algún temor por las consecuencias que podrían existir por no querer pactar con el crimen organizado?

No pasa nada si eres vertical, si eres honesto, si eres responsable por la institución, yo no puedo pactar lo que no conozco pero las carpetas de investigación son las que hablan, yo no te puedo decir si una persona es o no inocente, no puedo pactar nada que no sea de mi conocimiento.